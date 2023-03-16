Появилось видео взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

16 марта 2023, 14:03

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Видео с моментом взрыва в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, после которого возник пожар, появилось в интернете. Сила взрыва была настолько сильной, что в окнах соседних зданий были выбиты стекла, рассказал очевидец.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным спасателей, сегодня в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону возник пожар. Очевидец рассказал, что этому предшествовал взрыв.

Telegram-канал "Baza" опубликовал несколько роликов, на кадрах которых показано здание погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, от которого идет густой дым.

На другом видео показан въезд на территорию погрануправления ФСБ, от здания идет дым, около ворот стоит человек, в этот момент раздается взрыв. на этом ролик, длительность которого составляет 10 секунд, обрывается.

Автор третьего ролика подтвердил, что был взрыв. "Только что взорвалось, вот на моих глазах. [Взрыв был настолько сильный], все окна в зданиях рядом повылетали", – сказал он.

На кадрах при этом показаны несколько человек на территория погрануправления ФСБ, около него стоит полицейская машина. "Прямо бабахнуло так, что аж крыша [погрануправления ФСБ] приподнялась. Что-то там взорвалось жесткое", – добавил автор видео.

Все видеоролики сопровождаются экспрессивными комментариями их авторов.

Видеосюжет о взрывах опубликовала также "Новая газета. Европа".

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