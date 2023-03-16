Здание погрануправления ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону

16 марта 2023, 13:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Ростове-на-Дону загорелось здание областного погрануправления ФСБ, сообщили в МЧС. Очевидец рассказал, что перед пожаром был слышен взрыв.

По данным спасателей, сегодня в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар.

"Подразделения МЧС выехали на Сиверса, 20. Информация уточняется", – привел ТАСС сообщение пресс-службы управления МЧС по Ростовской области.

По данным источника, пожар произошел в одноэтажном отдельно стоящем здании, площадь возгорания уточняется, добавило агентство.

По словам очевидца, в складах сдетонировали боеприпасы, были слышен взрыв. Территория управления ФСБ оцеплена, на месте работают сотрудники МЧС, сообщил "Коммерсант".

"Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один", – привело сегодня "Ростов.Онлайн" слова одного из очевидцев.

"Кавказский узел" также писал, что 3 января стало известно, что в Ростове-на-Дону были задержаны трое молодых людей, в том числе два несовершеннолетних студента, которые намеревались поджечь военкомат.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.