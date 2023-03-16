Пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. 16 марта 2023 г. Скриншот видео https://rutube.ru/channel/24141691/?from=video_details

16 марта 2023, 13:40

Здание погрануправления ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону загорелось здание областного погрануправления ФСБ, сообщили в МЧС. Очевидец рассказал, что перед пожаром был слышен взрыв.

По данным спасателей, сегодня в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области в Ростове-на-Дону произошел пожар.

"Подразделения МЧС выехали на Сиверса, 20. Информация уточняется", – привел ТАСС сообщение пресс-службы управления МЧС по Ростовской области.

По данным источника, пожар произошел в одноэтажном отдельно стоящем здании, площадь возгорания уточняется, добавило агентство.

По словам очевидца, в складах сдетонировали боеприпасы, были слышен взрыв. Территория управления ФСБ оцеплена, на месте работают сотрудники МЧС, сообщил "Коммерсант".

"Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один", – привело сегодня "Ростов.Онлайн" слова одного из очевидцев.

"Кавказский узел" также писал, что 3 января стало известно, что в Ростове-на-Дону были задержаны трое молодых людей, в том числе два несовершеннолетних студента, которые намеревались поджечь военкомат.

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Примечание:

"МЧС запросило 600 миллионов на компенсации для ростовских погорельцев", "Природный пожар в Ростовской области полностью потушен", "Голубев предложил не застраивать сгоревший в Ростове-на-Дону район".

Автор: "Кавказский узел"

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