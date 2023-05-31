Глава Кубани сообщил о пожаре на Афипском НПЗ

31 мая 2023, 04:43

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На Афипском нефтеперерабатывающем заводе сегодня ночью произошел пожар, загорелась установка по перегонке мазута. Пожар потушен. По предварительным причинам, он вспыхну из-за прилета беспилотника, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил сегодня, 31 мая в своем телеграм-канале о пожаре на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе.

По словам Кондратьева, горит одна из установок по перегонке мазута. "Предварительная причина - прилет БПЛА. На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет", - написал Кондратьев, добавив, что держит ситуация на личном контроле.

Спустя примерно двадцать минут Кондратьев сообщил, что пожар полностью ликвидирован

Телеграм-канал Mash опубликовал видео начала пожара. Судя по данным с камер, взрыв произошел в 02.59 мск 31 мая. На кадрах видно, что произошло возгорание, однако почему - непонятно.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Источники сообщили о взрыве перед пожаром. В ночь на 4 мая произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел из-за атаки беспилотника. 28 мая власти Кубани сообщили, что несколько беспилотников приблизились к территории Ильского НПЗ и были сбиты.

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