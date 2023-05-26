Взрыв в Краснодаре произошел после падения двух беспилотников. Фото: https://runews24.ru/krasnodar/26/05/2023/d327831eacd825e0aec05dd301d62eb5

26 мая 2023, 13:55

Падение беспилотников названо причиной взрыва в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Взрыв в Краснодаре произошел после падения двух беспилотников, сообщил губернатор Кубани, пообещав помощь в восстановлении поврежденных жилых домов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 04.17 мск на улице Морской в Краснодаре произошел взрыв около здания клиентского сервиса компании МТС. Повреждены также два жилых дома, люди не пострадали, сообщили власти. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук летящего беспилотника.

Взрыв произошел после падения беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он в своем телеграм-канале.

В ближайшее время власти помогут восстановить повреждения зданий, добавил он. "И окажем всю необходимую помощь горожанам, чьё жильё пострадало", - говорится в публикации чиновника.

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Примечание:

"Голубев отчитался о перехвате украинской ракеты над Морозовском", "Baza обнародовала новую версию взрыва в Ростове-на-Дону", "Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского НПЗ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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