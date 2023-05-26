Падение беспилотников названо причиной взрыва в Краснодаре

26 мая 2023, 13:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Взрыв в Краснодаре произошел после падения двух беспилотников, сообщил губернатор Кубани, пообещав помощь в восстановлении поврежденных жилых домов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 04.17 мск на улице Морской в Краснодаре произошел взрыв около здания клиентского сервиса компании МТС. Повреждены также два жилых дома, люди не пострадали, сообщили власти. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук летящего беспилотника.

Взрыв произошел после падения беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он в своем телеграм-канале.

В ближайшее время власти помогут восстановить повреждения зданий, добавил он. "И окажем всю необходимую помощь горожанам, чьё жильё пострадало", - говорится в публикации чиновника.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.