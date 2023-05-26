Два жилых дома повреждены при взрыве в Краснодаре

26 мая 2023, 08:39

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В результате взрыва в Краснодаре повреждены кровля и окна двух жилых домов, власти планируют отремонтировать их, сообщил мэр Евгений Наумов. Информация об эвакуации жителей не соответствует действительности, заявил оперштаб Кубани.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 04.17 мск на улице Морской в Краснодаре произошел взрыв около здания клиентского сервиса компании МТС. Пострадавших нет, сообщил оперштаб Кубани. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук летящего беспилотника.

Помимо офисного здания, повреждены жилые дома, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. "В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля. После работы экстренных служб приступим к восстановлению повреждённых зданий", - написал он в своем телеграм-канале.

Причины инцидента еще выясняются, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям - сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации. Сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет. По моему поручению на месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Сообщения об эвакуации жителей не соответствуют действительности, сообщил оперштаб Кубани в своем телеграм-канале. "В социальных сетях пишут об эвакуации людей на улице Морской, эта информация не соответствует действительности", - говорится в публикации.

Место инцидента оцеплено, журналистов туда не пускают, а с очевидцами разговаривают следователи, сообщает 93.ru.

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