Очевидцы сообщили о взрыве беспилотника в Краснодаре

26 мая 2023, 06:30

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В центре Краснодара произошел взрыв, люди не пострадали, сообщил оперштаб Кубани. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук летящего беспилотника.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, инцидент произошел сегодня в 04.17 мск. "Был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - говорится в публикации в телеграм-канале оперштаба Кубани. Причина взрыва в сообщении не указана.

По указанному адресу находится здание клиентского сервиса компании МТС, сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, пострадало здание с телекоммуникационной вышкой одного из сотовых операторов. Они же сообщили, что перед взрывом слышали в небе "звуки, характерные для работы дронов", информирует 93.ru.

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