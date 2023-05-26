26 мая 2023, 06:30

Очевидцы сообщили о взрыве беспилотника в Краснодаре

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В центре Краснодара произошел взрыв, люди не пострадали, сообщил оперштаб Кубани. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук летящего беспилотника.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, инцидент произошел сегодня в 04.17 мск. "Был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - говорится в публикации в телеграм-канале оперштаба Кубани. Причина взрыва в сообщении не указана.

По указанному адресу находится здание клиентского сервиса компании МТС, сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, пострадало здание с телекоммуникационной вышкой одного из сотовых операторов. Они же сообщили, что перед взрывом слышали в небе "звуки, характерные для работы дронов", информирует 93.ru.

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Примечание:

"Голубев отчитался о перехвате украинской ракеты над Морозовском", "Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского НПЗ", "Baza обнародовала новую версию взрыва в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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