Беспилотник упал в Краснодарском крае

28 мая 2023, 19:55

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В Красноармейском районе упал беспилотник, люди не пострадали, сообщил глава муниципалитета. Местные жители рассказали, что слышали звук взрыва.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года был введен запрет на полеты беспилотников в Краснодарском крае. Этот запрет, анонсированный в ноябре, обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров.

Ограничения на полеты дронов введены и в других регионах СКФО и ЮФО. Так, в Ростовской области использование беспилотников запрещено с 22 декабря 2022 года, в Волгоградской области – с 31 декабря 2022 года, в Северной Осетии – с 11 января 2023 года. Власти Адыгеи ввели запрет на полеты дронов 10 марта, губернатор Ставрополья – 28 марта, а власти Кабардино-Балкарии – 22 мая. В тот же день, 22 мая, губернатор Астраханской области запретил полеты беспилотников, за исключением тех, которые применяются органами власти.

О падении беспилотника глава Красноармейского района Кубани Юрий Васин сообщил сегодня в своем телеграм-канале, обратившись к жителям района.

"Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО «Кубрис». Пострадавших нет. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, ситуация под контролем, проводятся следственные мероприятия", - говорится в публикации главы муниципалитета.

По словам очевидцев, дрон упал между станицами Старонижестеблиевской и Полтавской. Местные жители сообщили, что услышали звук, похожий на взрыв, пишет 93.ru.

Напомним, сегодня оперштаб Кубани сообщил о том, что ночью несколько неустановленных беспилотников были сбиты при попытке приблизиться к нефтеперератывающему заводу в поселке Ильский.

Ранее, 4 мая на территории этого завода произошел пожар. Источник в экстренных службах сообщил тогда, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел на территории этого же завода 5 мая. По данным источника в экстренных службах, пожар также произошел из-за атаки беспилотника.

Рано утром 26 мая на улице Морской в Краснодаре произошел взрыв около здания клиентского сервиса компании МТС. Были повреждены также два жилых дома, люди не пострадали. Взрыв произошел после падения двух беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Дважды за последний год - в июне 2022 года и в начале мая 2023 года - взрывы, которые власти объяснили атаками беспилотников, произошли на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе Ростовской области.

25 мая 2023 года губернатор Ростовской области сообщил, что войска ПВО сбили украинскую ракету около Морозовска.

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