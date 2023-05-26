Голубев отчитался о перехвате украинской ракеты над Морозовском

26 мая 2023, 01:50

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев рапортовал о сбитой войсками ПВО украинской ракете, призвав жителей региона "сохранять спокойствие".

Как сообщал "Кавказский узел", с февраля 2022 года в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с дронами и боеприпасами. Дважды в течение последнего года - в июне 2022 года и в начале мая 2023 года - взрывы, которые связывались с атаками беспилотников, произошли на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе Ростовской области.

Губернатор Ростовской области вечером 25 мая впервые заявил о перехвате украинской ракеты в регионе. Жителей области Голубев призвал "сохранять спокойствие".

"В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу", - написал он в своем Telegram-канале.

Жители Морозовска вечером 25 мая видели вспышку в небе и слышали громкий звук, сообщило издание "Блокнот Морозовск", опубликовав видео со вспышкой. "Неизвестный объект" войска ПВО сбили недалеко от военного аэродрома в Морозовске, обломки упали на землю, информации о пострадавших нет, сообщил Telegram-канал Baza, также опубликовавший видео инцидента.

Под публикацией Голубева в Telegram по состоянию на 1.45 мск сегодня опубликовано 147 комментариев. "В Тацинском районе лично видела это явление и слышала хлопок", - написала Надежда. "В Милютинском районе слышно было очень хорошо", - утверждает Светлана Колпикова.

"Взыв был сильный, у нас в доме все окна задрожали. Сейчас работают прожектора с аэродрома", - отметила Marina Buryachenko.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года власти Ростовской области отказались тиражировать памятку на случай обстрелов, которую опубликовало для жителей в электронном виде управления МЧС на своем сайте.

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