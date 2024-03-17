Жители Славянска-на-Кубани рассказали подробности ночной атаки беспилотников

17 марта 2024, 09:23

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Сегодня ночью Славянск-на-Кубани атаковали около 20 беспилотников, прилетевших со стороны Украины, рассказали в соцсети местные жители. Они пожаловались на тревогу после массовой атаки дронов.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня оперштаб Краснодарского края подтвердил массовую атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. В результате произошедшего погиб один человек.

Пост о ночной атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани был опубликован сегодня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Славянск-на-Кубани 2.0", на который подписаны более 26,9 тысячи пользователей. На 09.20 мск эта запись набрала 97 отметок с реакцией пользователей и 24 комментария.

"Дронов было примерно двадцать, первый взрыв прогремел в 02.30 [мск], пролетали прямо над головой, звук мопеда. Где-то после десятого взрыва были слышны автоматные очереди. Откуда запущены?" – спросил Владимир Шицле.

"Владимир, 17 дронов говорят было, хотя по остальным городам два-три пускали. Кубань любят, видимо", – ответил ему Никита Андреевич.

"Никита, я сам считал, мог и ошибиться. После первых трех прилетов была пауза, а потом с интервалом в минуту началось", – написал Владимир Шицле.

"На заводе кто-то из автомата пытался сбить, но не получилось", – рассказал Евгений Хамилев.

"19 штук было", – уточнил Павел Костомаров.

"Многие дроны взрывались ещё в воздухе", – отметил Геннадий Шуклин.

"Хорошо было слышно как летели беспилотники со стороны Украины ", – поделилась Татьяна Боровская.

Другая часть комментаторов пожаловалась на тревогу после ночной атаки беспилотников. "Не думала, что наш маленький городок зацепят. Теперь, спи и бойся, называется", – отметила Кристина Игоревна.

"Это пока населенному пункту нет угрозы, а что будет дальше?" – задалась вопросом Нэсти Тиа.

На 09.20 мск на сайтах администраций Краснодарского края и Славянска-на-Кубани, а также на сайте Минобороны нет комментариев относительно деталей ночной атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани.

Напомним, в Краснодарском крае периодически происходят пожары на местных нефтеперерабатывающих заводах. В частности, в феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском на Кубани произошел пожар, люди не пострадали. Сообщалось об упавшем на завод беспилотнике, Минобороны заявило о двух сбитых на Кубани дронах.

5 мая 2023 года на НПЗ в поселке Ильский произошел пожар после атаки беспилотника. 29 октября 2023 года пожар также произошел на Афипском НПЗ, очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

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