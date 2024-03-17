Один человек стал жертвой атаки БПЛА на нефтезавод в Славянске-на-Кубани

17 марта 2024, 04:48

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Оперштаб Кубани подтвердил массовую атаку беспилотников на Славянский НПЗ. В результате произошедшего погиб один человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью телеграм-каналы сообщили, что в кубанском городе Славянск-на-Кубани слышны взрывы, работает ПВО, а на одном из местных заводов произошел пожар. Отмечалось, что как минимум один работник предприятия пострадал.

Инцидент произошел около 03.00 мск. Атаковать Славянский НПЗ пытались сразу несколько военных дронов, которые были сбиты средствами ПВО. При этом в результате падения одного из БПЛА возник пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным на 04.30 мск, пожар на территории нефтезавода полностью ликвидирован.

"По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

Напомним, что в феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском на Кубани произошел пожар, люди не пострадали. Сообщалось об упавшем на завод беспилотнике, Минобороны заявило о двух сбитых на Кубани дронах.