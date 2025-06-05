15 беспилотников сбиты за ночь над Ростовской областью

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Минувшей ночью над регионами России обезврежены 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, половина из них - в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью была отражена воздушная атака дронов на Миллеровский район. В результате падения обломков беспилотников повреждены строения, автомобили и нарушена телевизионная трансляция.

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Ростовской областью было уничтожено 15 беспилотные летательных аппаратов, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны России.

Всего над регионами страны, по данным ведомства, сбиты 30 дронов. Помимо Ростовской области, атакам подверглись Республика Крым, где уничтожены 11 БПЛА, и Белгородская область (два дрона). Также по одному беспилотнику сбито над территориями Московского региона и Курской области.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской операции на Украине. Так, в ночь на 27 мая средствами радиоэлектронной борьбы была отражена воздушная атака в Шолоховском районе. 3 мая в поселке Целина в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Помимо двух домов, у которых загорелись крыши, были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.

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