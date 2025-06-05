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06:48, 5 июня 2025

Воздушная атака дронов отражена в Миллеровском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате падения обломков беспилотников в Ростовской области повреждены автомобили и нарушена телевизионная трансляция.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 27 мая средствами радиоэлектронной борьбы была отражена воздушная атака в Шолоховском районе.

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку БПЛА в Миллеровский район По данным местных властей, пострадавших среди населения нет.

"Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом - разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль. Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина "Автолига" по ул. Артиллерийская", - сообщил в 1.42 мск в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего, по его словам, повреждения получили семь автомобилей.

Обломки беспилотника также были обнаружены в Миллерово на улице им. Маршала Ефимова.

"Место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа. В Миллерово повреждена металлоконструкция антенно-мачтового сооружения, ретранслирующего телесигнал. Трансляция нарушена", - отметил глава региона.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской операции на Украине. Так, 3 мая в поселке Целина в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Помимо двух домов, у которых загорелись крыши, были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.

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Автор: "Кавказский узел"

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