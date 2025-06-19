Работа волгоградского аэропорта временно остановлена

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Гумрак в Волгограде.

Работа аэропорта приостановлена "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". Временные ограничения введены в аэропортах Волгоград (Гумрак) и Калуга (Грабцево), сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

"Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в своем телеграм-канале в 4.03 мск.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области.

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