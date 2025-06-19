Беспилотники атаковали районы Волгоградской области

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Массированная атака беспилотных летательных аппаратов отражена сегодня ночью в Калачевском и Городищенском районах, а также в южной части Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", ночью для обеспечения безопасности полетов были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в волгоградском аэропорту Гумрак.

В 6.38 мск представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгоград (Гумрак) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда", - заявил утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Дроны были перехвачены и обезврежены дежурными средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и повреждений объектов не зафиксировано, говорится в 5.42 мск в телеграм-канале администрации региона.

Напомним также, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области.

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