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17:53, 19 июня 2025

Аэропорт в Волгограде в третий раз за сутки остановил работу на фоне атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. Минобороны сообщило о 16 БПЛА, сбитых с 11 до 16 часов на юге России.

Как писал "Кавказский узел", ранее минобороны отчиталось о 15 дронах, сбитых в Южной федеральном округе. Кроме того, вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в волгоградском аэропорту. В 6.38 мск работа аэропорта была возобновлена. .

Для полетов гражданских воздушных судов временно закрыли аэропорт Волгограда, сообщил в 16.12 в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград», — написал он.

Ограничения в работе аэропорта Волгограда введены в третий раз за последние сутки. В 08:31 Росавиация уже закрывала аэропорт. В 14.08 на официальном телеграм-канале аэропорта Волгограда появилось сообщение том, что начался прием выпуск самолетов.

Отметим, что согласно данным онлайн-табло на 17.50 мск, в аэропорту задерживается вылет восьми самолетов, еще три рейса отменены. Кроме того, откладывается прилет 10 рейсов, еще три – отменены. 

Минобороны отчиталось о 16 сбитых БПЛА на юге России

С 14 до 16 часов средствами ПВО были уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами ЮФО, рапортовало в своем телеграм-канале Минобороны России. Семь БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над Астраханской областью.

Ранее, с 11 до 13 часов в небе Юга России были сбиты шесть БПЛА: четыре– над территорией Волгоградской области, два– над Ростовской областью, отчиталось ведомство.

«Пострадавших и повреждений объектов нет", - приводятся слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в официальном телеграм-канале администрации региона.

Сдача ЕГЭ на Ставрополье отменена из-за угрозы беспилотников

Работу 31 пункта проведения единого государственного экзамена приостановили в Ставропольском крае после объявления угрозы атаки БПЛА в регионе, сообщила в Telegram-канале министр образования края Мария Смагина.
"Чтобы обезопасить жизнь детей, приостановлена работа 31 пункта проведения экзамена. Сегодня в крае резервный день, пишет [экзамен] 631 ребенок. Они смогут продолжить написание экзамена после того, как будет введен режим отмены беспилотной опасности", - сказала она в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале.

Также о введении режима опасности атаки БПЛА оповещены руководители летних лагерей. "Если родители хотят забрать ребенка, они имеют на это право и могут обратиться в соответствующую организацию. Если нет такой возможности, то все меры по защите детей будут приняты ", - пояснила Смагина.

Ранее местные власти заявляли о ночных атаках БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области и в Калачевском и Городищенском районах Волгоградской области, а также в южной части Волгограда.

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