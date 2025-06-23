Беспилотники сбиты в пяти районах Ростовской области
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Над Миллеровским, Каменским, Тарасовским, Боковским и Милютинским районами Ростовской области сбиты беспилотники, на предприятии в Каменском районе после атаки возник пожар.
Как писал "Кавказский узел", ночью 20 июня в Волгоградской и Ростовской областях военные обезвредили шесть беспилотников, запущенных со стороны Украины.
Беспилотники уничтожены над северными районами Ростовской области сегодня ночью, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах. В результате атаки на промышленном предприятии в Каменском районе произошло возгорание, по предварительным данным, никто из работников не пострадал.
Ранее, вечером 22 июня Слюсарь сообщил, что отражена еще одна атака БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
3 мая в поселке Целина в результате атаки дронов загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Также были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.
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