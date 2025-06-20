Шесть дронов сбиты в двух регионах юга России

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В Волгоградской и Ростовской областях военные ночью обезвредили шесть беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные уничтожили беспилотники в Шолоховском и Кашарском районах, сообщил губернатор Ростовской области, не уточнив число сбитых дронов.

С 20 мск 19 июня до 07 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 беспилотник, запущенный со стороны Украины, в том числе три дрона в Волгоградской области и три в Ростовской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Остальные беспилотники сбиты на территории Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Брянской и Московской областей, отмечается в публикации.

Напомним, утром 19 июня в регионах ЮФО были сбиты 15 дронов, днем - еще 16. Вечером два беспилотника были уничтожены в Астраханской области, еще один - в Волгоградской.

В ночь на 6 июня военные также сбили беспилотник в Шолоховском районе Ростовской области. Воздушная атака в этом районе была отражена и 27 мая.

3 мая в поселке Целина в результате атаки дронов загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Также были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.