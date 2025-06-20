Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
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В Шолоховском и Кашарском районах военные сбили беспилотники, запущенные со стороны Украины.
Как писал "Кавказский узел", утром 19 июня в регионах ЮФО были сбиты 15 дронов, днем - еще 16. Вечером два беспилотника были уничтожены в Астраханской области, еще один - в Волгоградской.
Минувшей ночью военные уничтожили беспилотники в Шолоховском и Кашарском районах, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
"В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет. Место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы", - написал он в 05.36 мск. По состоянию на 07.07 мск, Слюсарь не сообщил в своем телеграм-канале новых подробностей инцидента.
Напомним, в ночь на 6 июня военные также сбили в Шолоховском районе беспилотник. Воздушная атака в этом районе была отражена и 27 мая.
3 мая в поселке Целина в результате атаки дронов загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Также были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.
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