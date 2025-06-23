Нападение БПЛА отражено в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на территорию Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 июня над Волгоградской областью были сбиты три беспилотника самолетного типа.

Об атаке дронов сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вечером 22 июня.

"Пострадавших и повреждений объектов нет. В результате падения обломков возникли локальные возгорания сухой травы, которые были оперативно потушены дежурными подразделениями противопожарной службы", - говорится в 22.53 мск в телеграм-канале администрации региона.

С 19.00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения в аэропорту Волгограда (Гумрак). О снятии ограничений представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале в 0.23 мск

"В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград, - сказано в сообщении. - Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС".

Напомним, утром 19 июня в регионах ЮФО были сбиты 15 дронов, днем - еще 16. Вечером два беспилотника были уничтожены в Астраханской области, еще один - в Волгоградской.

В ночь на 6 июня военные также сбили беспилотник в Шолоховском районе Ростовской области. Воздушная атака в этом районе была отражена и 27 мая.

3 мая в поселке Целина в результате атаки дронов загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Также были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.