Нападение БПЛА отражено в Волгоградской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на территорию Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 июня над Волгоградской областью были сбиты три беспилотника самолетного типа.
Об атаке дронов сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вечером 22 июня.
"Пострадавших и повреждений объектов нет. В результате падения обломков возникли локальные возгорания сухой травы, которые были оперативно потушены дежурными подразделениями противопожарной службы", - говорится в 22.53 мск в телеграм-канале администрации региона.
С 19.00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения в аэропорту Волгограда (Гумрак). О снятии ограничений представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале в 0.23 мск
"В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград, - сказано в сообщении. - Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС".
Напомним, утром 19 июня в регионах ЮФО были сбиты 15 дронов, днем - еще 16. Вечером два беспилотника были уничтожены в Астраханской области, еще один - в Волгоградской.
В ночь на 6 июня военные также сбили беспилотник в Шолоховском районе Ростовской области. Воздушная атака в этом районе была отражена и 27 мая.
3 мая в поселке Целина в результате атаки дронов загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Также были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.