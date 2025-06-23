Возникший после атаки БПЛА пожар в Ростовской области потушен

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На промышленном предприятии в Каменском района Ростовской области ликвидирован пожар, возникший в результате ночной атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Ростовской области БПЛА были сбиты над Миллеровским, Каменским, Тарасовским, Боковским и Милютинским районами, на предприятии в Каменском районе после атаки возник пожар.

По состоянию на 07.50 мск возгорание ликвидировано, написал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Напомним, что этой ночью беспилотные летательные аппараты пытались атаковать с воздуха объекты в трех регионах южного федерального округа. Всего российскими военными были перехвачены и обезврежены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, отчиталось утром Минобороны России. Сразу 14 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, пять – над территорией Волгоградской области и еще четыре дрона уничтожены в Астраханской области.

Ранее, утром 19 июня в регионах ЮФО были сбиты 15 дронов, днем - еще 16. Вечером два беспилотника были уничтожены в Астраханской области, еще один - в Волгоградской.

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