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19:44, 17 июля 2025

Карабахские активисты осудили попытки отобрать у властей НКР здание в Ереване

Здание Постоянного представительства Арцаха в Ереване. Фото: https://a1plus.am/ru/article/488293

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генпрокуратура Армении потребовала признать недействительным право собственности правительства Нагорного Карабаха на здание в центре Еревана. Подобные действия властей Армении неприемлемы, заявили представители Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха и армянской оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха анонсировал массовый митинг и марш 12 июля, призвав церковь и все политические силы поддержать требования беженцев. Накануне митинга полиция вызвала организаторов акции на беседу. Мэрия Еревана отклонила заявки на проведение после митинга шествия и сидячей забастовки. Митинг беженцев продолжился бессрочной сидячей акцией протеста с требованием к властям Армении решить проблемы вынужденных переселенцев. Протестующие беженцы из Нагорного Карабаха передали в правительство Армении свои требования, но власти отказались их выполнять. Совет по защите прав карабахцев констатировал, что уличные акции не дали ожидаемых результатов.

Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Это решение является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и участники протестов. В июне активисты заявили, что начинают новый этап борьбы

Генеральная прокуратура 15 июля подала иск в Административный суд против Комитета кадастра, требуя признать недействительной государственную регистрацию права собственности правительства Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на здание в Ереване, следует из базы данных судебно-информационной системы Datalex. Надзорный орган требует вернуть государству здание Постоянного представительства Арцаха в столице, сообщила Armenia Today.

Совет защиты прав народа Нагорного Карабаха осудил попытки признать  недействительным права собственности на здание представительства Арцаха в Ереване

«Власти Армении предпринимают фактические шаги по принижению роли армянских институтов Арцаха и их ликвидации. Подобные шаги для нас крайне неприемлемы и достойны осуждения. Важность существования и продолжительности  государственных институтов Арцаха является для нас ценностью и важной целью. Мы придаем важное значение сохранению здания постоянного представительства Арцаха в Ереване и заверяем, что продолжим делать все возможное для сохранения государственных институтов и здания представительства, независимо от решения о переносе нашего офиса из этого здания. Совет верит, что даже в этот сложный период наши совместные усилия могут обеспечить защиту прав народа Арцаха, включая сохранение государственных институтов", - процитировало сегодня заявление Совета News,Am.

Правительство Армении пытается лишить карабахцев здания, которое служит местом сбора и размещения государственных институтов, посылая тем самым сигнал азербайджанцам о своей решимости закрыть страницу Арцаха и сломить любое сопротивление, заявил секретарь оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» парламента Армении Тигран Абрамян.

По его словам, "власти готовят очередную уступку в виде «подарка» в контексте переговоров Армения–Азербайджан и Армения–Турция", сообщило 16 июля агентство "Новости Армения".

Напомним, бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным

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Автор: "Кавказский узел"

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