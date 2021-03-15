Огороженное место падения неразорвавшегося снаряда. Ноябрь 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

15 марта 2021, 02:36

Азербайджанские саперы нашли 76 мин при разминировании участка железной дороги

Месяц потратили азербайджанские саперы на разминирование двухкилометрового участка железнодорожной ветки Барда - Агдам и обнаружили 35 противотанковых мин, 41 противопехотную мину и два неразорвавшихся боеприпаса. Саперам предстоит разминировать еще 23 километра ветки.

Саперы из Агентства по разминированию ANAMA очищают от мин и неразорвавшихся боеприпасов железнодорожную ветку Барда - Агдам.

По словам начальника штаба агентства Идриса Исмаилова, к 14 марта очищен от мин участок протяженностью два километра. На это у саперов ушел месяц. Всего же железнодорожная ветка имеет протяженность 25 километров, пишет "Спутник-Азербайджан".

В общей сложности саперы ANAMA очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов участок дороги площадью 37 400 квадратных метров. Были найдены 35 противотанковых мин, 41 противопехотная мина и два неразорвавшихся боеприпаса. По словам Исмаилова, на участке очень много боеприпасов и мин, так как ранее здесь проходила линия соприкосновения войск, информирует haqqin.az.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Азербайджанского агентства по разминированию на базе юридического лица публичного права "Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана" (ANAMA).

Агентство ANAMA сообщало, что в 2020 году в Азербайджане и зоне карабахского конфликта в результате взрыва мин погибли шесть человек, восемь получили ранения. В 2021 году при аналогичных обстоятельствах продолжают гибнуть и получать ранения как мирные жители, так и саперы. К примеру, 3 марта в одном из сел Агдамского района наехал на мину автомобиль азербайджанского чиновника, которые получил тяжелые ранения.

Примечание:

"Четыре жителя Азербайджана задержаны за попытку проехать в Карабах", "Азербайджанский военный погиб в Нагорном Карабахе", "Житель Тертерского района подорвался на мине".

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