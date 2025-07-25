Изменения жилищной программы мотивировали беженцев принимать гражданство Армении

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Число заявлений на получение гражданства Армении от беженцев из Нагорного Карабаха увеличилось вдвое, сами переселенцы называют смену паспорта вынужденной мерой, но жилищная программа, для которой необходимо гражданство, не учитывает возросшие цены на недвижимость.

Как писал "Кавказский узел", к июлю 2025 года 9 346 беженцев из Нагорного Карабаха получили гражданство Армении. Вынужденные переселенцы неохотно подавали заявления о принятии в гражданство, считая, что они и так являются гражданами Армении, а также надеясь на возвращение в Нагорный Карабах. Власти Армении сделали гражданство обязательным условием для участия в жилищной программе.

Согласно жилищной программе правительства Армении, принятой в 2024 году, каждый член семьи беженцев из Нагорного Карабаха, может получить сертификат на покупку или постройку жилья - 3, 4 или 5 миллионов драмов. Сертификаты на 5 миллионов драмов (около 13 тысяч долларов США) выдаются семьям, которые приобретут жилье в приграничных населенных пунктах. По 4 миллиона драмов (около 10,5 тысячи долларов США) могут получить те, кто селится в 452 населенных пунктах в отдаленных от столицы зонах (с июля 2025 года – в 611 населенных пунктах). По 3 миллиона драмов (около 7,8 тысячи долларов США) выдается на покупку жилья в Ереване и прикрепленных общинах, куда входят города Масис и Абовян.

Служба миграции и гражданства МВД Армении заявила об увеличении числа вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, подающих заявление на получение гражданства. По информации ведомства, число таких заявлений выросло вдвое. Гражданство беженцам предоставляется в ускоренном порядке в течение двух месяцев, к настоящему времени гражданство уже получили около 10 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщили в Службе миграции и гражданства корреспонденту “Кавказского узла”.

В январе 2025 года заявления на получение гражданства Армении подали около 400 беженцев, в феврале - 550, в марте - 540, в апреле - около 650, а в мае - 850. В июне было подано 1500 заявлений, а к 22 июля принято уже около 1400 заявлений, указывает армянское издание Степ1.

Увеличение числа беженцев, желающих получить гражданство Армении обусловлено тем, что правительство внесло изменения в жилищную программу, однако цены на недвижимость в Армении после этого выросли, «потому неизвестно, смогут ли беженцы приобрести недвижимость», сообщил представитель Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха.

«Возможно также подействовало сокращение социальной поддержки беженцев, ведь с 1 июля только беженцы из уязвимых групп получают ежемесячную поддержку в 30 тысяч драмов, и то эта поддержка будет лишь до конца года. Но из наших встреч с беженцами следует, что желание получить гражданство не так велико, они говорят, что принятие гражданства – мера вынужденная. Много семей думают покинуть Армению в поиске социально обеспеченной жизни, где есть работа, аренда жилья не столь дорога. Мы зафиксировали, что уезжающих больше, чем возвращающихся», - сказал представитель Совета корреспонденту “Кавказского узла”.

В семье Карине Хачатрян из Мартунинского района Нагорного Карабаха шесть человек, они арендуют жилье в одном из сел Араратской области. Женщина рассказала, что весь доход семьи уходит на арендную плату и плату за обучение детей.

«Мы думали принять гражданство, чтобы воспользоваться жилищной программой правительства для беженцев. Присмотрели несколько квартир, но цены такие высокие, что по сертификату приобрести будет невозможно. А мы не можем уехать в отдаленные населенные пункты, так как у нас уже здесь налажена жизнь: взрослые с трудом нашли работу, а дети обучаются. Брать ссуду в банке не можем, так как выплачивать у нас не будет возможности. А уезжать из Армении мы не хотим, так как надеемся на возвращение», - сказала Карине корреспонденту “Кавказского узла”.

Семья Арарата Григоряна из Степанакерта готовит документы, чтобы подать заявление на гражданство, так как надеется воспользоваться жилищной программой.

«Платить аренду за жилье трудно, так как программа социальной поддержки «40+10 тысяч драмов» для нашей семьи больше не действует и мы не входим в уязвимую группу. Из всей нашей семьи работу со стабильной зарплатой нашел только я, но все пойдет на аренду жилья. Хотя пока мы получим гражданство, а это минимум два месяца, пока найдем жилье и оформим куплю–продажу, пройдет много месяцев. Придется как-то выживать», - сказал мужчина.

Виген Петросян обратил внимание, что недвижимость по всей Армении подорожала на фоне изменений в жилищной программе. «Как только пошли слухи, что в жилищную программу внесли изменения, недвижимость в Ереване и по всей Армении опять подорожала на несколько тысяч долларов. Квартира, которую мы присмотрели в городе Севан, чтобы купить по сертификату, стала дороже. Ссуду нам в банке не дали, так как доход нашей семьи не соответствовал. Я просто в замешательстве, как выйти из этой ситуации. Параллельно ищем съемное жилье, так как владелец квартиры повысил арендную плату. Я боюсь, что в скором времени моя семья окажется на улице, но с сертификатом на руках», - посетовал он.

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