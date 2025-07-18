Карабахские беженцы столкнулись с угрозой выселения из арендованного жилья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После сокращения финансовой поддержки семьи вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха массово ищут более дешевое жилье, многие вынуждены переезжать из городов в села. Беженцы выразили надежду, что Совет по защите прав карабахцев продолжит работу и добьется улучшения жилищных программ.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха организовал массовый митинг в поддержку социальных требований беженцев 12 июля, при этом мэрия Еревана отклонила заявки на проведение после митинга шествия и сидячей забастовки. Протестующие беженцы передали в правительство Армении свои требования, но власти отказались их выполнять. Совет по защите прав карабахцев констатировал, что уличные акции не дали ожидаемых результатов.

Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Это решение является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и участники протестов. В июне активисты заявили, что начинают новый этап борьбы.

Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха покинул здание представительства республики в Ереване, объявил о реорганизации, планах сотрудничества с местными и международными структурами и формировании региональных групп. 17 июля активисты озвучили планы дальнейшей деятельности, подтвердив, что уличные акции прекращаются.

В тексте заявления Совета отмечается, что "общеармянская повестка дня по правам народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и возвращению Арцаха не получила широкого отклика и поддержки ни со стороны политических партий Армении, ни со стороны Нагорно-Карабахской Республики, ни со стороны интеллектуалов и общественных деятелей".

"Совет, приостановив переговоры с правительством РА и инициировав митинг, столкнулся с возросшим давлением: от репрессий в отношении членов Совета, концентрации большого количества полицейских сил на площади Свободы и проспекте Баграмяна до незаконного запрета шествия. Были зафиксированы случаи искусственного препятствования участия в акции наших соотечественников, прибывающих в Ереван из регионов. Однако Совет считает, что даже в этот сложный период наши совместные усилия способны обеспечить защиту прав народа Арцаха, включая сохранение государственных институтов. Поэтому, несмотря на имеющиеся вызовы и трудности, мы продолжим наши усилия в этом направлении, не исключая сотрудничества со всеми заинтересованными и здоровыми силами", - говорится в тексте, опубликованном на странице организации в соцсети.

На митинг вышло меньше людей, чем планировали организаторы, и с этим многие связывают неудачу переговоров с правительством Армении, указал представитель Совета Апрес Маргарян. Он отметил, что карабахцы "разочарованы и не верят властям".

"Правительство Армении также делает упор на то, что мало людей вышло на митинг 12 июля и на акцию 14 июля. Но давайте вспомним, что девять месяцев армяне Арцаха были в блокаде, девять месяцев верили, что им помогут преодолеть блокаду и они останутся жить на своей земле. Однако они не дождались этой поддержки и вынуждены были переместиться в Армению, где встретили негативное и пренебрежительное отношение от властей и некоторой части общества. Неудивительно, что беженцы испытывают разочарование и неверие, что их проблемы будут поняты и решены", - сказал активист.

Он выразил сожаление, что на акциях не присутствовали члены правительства Нагорно-Карабахской Республики и депутаты парламента. "Хотя то, что пытаемся сделать, должны делать они, поэтому нахождение Совета в здании представительства Арцаха не видим целесообразным. Мы остановили этап уличной борьбы, так как заявленная нами общеармянская повестка по Арцаху фактически не сработала. Совет будет реорганизован в ближайшее время, и начинаем обсуждения формата дальнейших действий Совета. Что касается уличных протестов, то они будут возобновлены в случае большого общественного спроса", - пояснил Апрес Маргарян.

Лидер оппозиционной партии "Завтрашний Арцах" Тигран Петросян объяснил результаты протестов тем, что "толпа победила личность". "Это та же толпа, которая бурно приветствовала главу государства в разных залах, независимо от того, кто этот глава и какие имеет прегрешения. Эта толпа спонтанно поднимающих руки в очередной раз победила тех немногих личностей, которые пытались хоть как-то помочь своему страдающему народу. Надо поблагодарить эти личности, которые были действительно честны с народом, но накопленную в обществе энергию погасили, перенаправили в другое русло, разрушили изнутри. А можно было бы объединиться и использовать ее для достижения результатов", - заметил Петросян.

Карабахские общественные организации и офис омбудсмена Нагорного Карабаха призваны отстаивать права беженцев, "но они в основном занимаются сбором информации и гуманитарной деятельностью", указал общественный деятель из Нагорного Карабаха Артур Григорян.

"Конкретные требования и действия были только со стороны Совета: митинги, встречи с беженцами. Наряду с социальными проблемами, Совет поднял важные политические права арцахцев. Они вели переговоры с правительством напрямую, имели некоторые успехи в жилищной программе. Другое дело, что к Совету не захотели примкнуть другие организации или деятели. Я уверен, что власти Армении проделали хорошую работу, чтобы не было этого объединения: не зря перед митингом 12 июля, активистов пригласили на беседу в полицию, где их предупредили, что люди не выйдут на митинг. Деятельность Совета показала, что люди нуждаются в структуре, которая будет заниматься исключительно их нуждами. Я надеюсь, что активисты продолжат работать. При том, что они работают безвозмездно, на общественных началах, они все тоже беженцы и должны заботиться о своих семьях. Успех я вижу только в объединении усилий и возможностей всех карабахских НПО и парламента Нагорного Карабахв", - сказал Григорян.

Беженцы заняты поисками доступного жилья

После сокращения финансовой поддержки перед многими беженцами встал вопрос поиска более дешевого жилья, но возможностей для безвозмездного проживания в Армении мало, сообщила редактор издания "Берд" из Аскеранского района Нагорного Карабаха Карине Бахшиян. По ее словам, лишь немногие семьи беженцев живут бесплатно в строениях, принадлежащих общине: это пансионаты и дома престарелых, а также некоторые дома в Лорийской области и в отдаленных селах, где разместились лишь несколько десятков семей.

"С 1 июля многие семьи беженцев начали поиски жилья подешевле. Мне звонят многие с просьбой дать им знать, если будет такое жилье, карабахские группы в соцсети переполнены такими просьбами. Трудная ситуация у семей, где два или три человека, очень трудно супружеским парам предпенсионного возраста: на работу не берут из-за возраста, а пенсии еще нет, и социальную поддержку как уязвимая группа они не получают. Одинокие люди попали в очень трудную ситуацию: даже если они работают, зарплаты на аренду жилья и прожиточный минимум не хватает. Есть случаи, когда семьи вынуждены переезжать из города в села, так как их уже выгнали из квартиры. Знаю семьи, которые собираются покинуть Армению. Думаю, чем больше времени пройдет, тем будет труднее, так как ни одна программа правительства не учитывает, что арендная плата за жилье очень высока в Армении", - рассказала Бахшиян.

Норайр Шахбазян, отец двоих детей из Степанакерта побывал на митинге 12 июля и с сожалением отметил, что людей было меньше, чем на митинге в марте. "Многие говорят, что люди разочарованы, не верят, но ведь ситуация ухудшается с каждым днем, скоро тысячи семей вынуждены будут проводить "сидячую забастовку", оказавшись без крыши над головой. Я думаю, если бы активистам помогли бы наши депутаты, призвали бы всех выйти на митинг, то людей было бы больше, просто большинство из нас привыкли участвовать в акциях только по указке властей. Вспомним, сколько раз оппозиция в Степанакерте пыталась собрать людей, поднимать проблемы, но выходили единицы", - сказал мужчина.

Он добавил, что Совет по защите прав карабахцев должен действовать: по мнению Шахбазяна, это единственная организация, чья деятельность может помочь беженцам. "За почти два года множество организаций и инициатив пытались говорить о правах беженцев, но все это были лишь призывы на бумаге. Лишь членам Совета удалось выбить два месяца продолжения социальной поддержки от правительства для всех беженцев и существенные изменения в жилищной программе. Если бы их поддержали, то успехов было бы больше. Я надеюсь, что Совет продолжит работу", - сказал мужчина.

Нарине Аванесян из Нагорного Карабаха также выразила надежду, что Совет продолжит деятельность и сможет добиться новых изменений в программах для беженцев, в том числе жилищной. "Если у нас будет крыша над головой, мы, по крайней мере, сможем как-то жить на свою зарплату", - заметила женщина.

"Власти Армении контролируют все, но не желают контролировать цены на недвижимость. Это издевательство над простыми людьми, тысячи семей ищут съемное жилье подешевле. Я вдова с ребенком, я с трудом нашла работу в Ереване, не по профессии, но со стабильной зарплатой. Из-за невозможности платить аренду я в панике, ума не приложу, что делать. Я согласна на социальное жилье, но, видимо, эта программа тоже провальная", - пожаловалась Анна Дадаян из Степанакерта.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.