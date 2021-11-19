Военнослужащие армянской армии на передовой позиции. Кадр видео пресс-службы МО Армении https://www.youtube.com/watch?v=215jDI_CYcw

19 ноября 2021, 10:30

Армения обнародовала число погибших в боях на границе с Азербайджаном

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шесть армянских военнослужащих погибли в ходе боев на границе с Азербайджаном 16 ноября, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед, азербайджанская сторона обвинила армянских солдат в попытке захвата высот в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером 16 ноября после телефонных переговоров глав Минобороны Армении и Азербайджана с министром обороны России Сергеем Шойгу. Армянская сторона пообещала обнародовать число погибших солдат позже. 18 ноября на армяно-азербайджанской границе произошли еще две перестрелки.

В ходе боев на границе с Азербайджаном 16 ноября погибли шесть армянские военнослужащих, сообщило Минобороны Армении. "Во время боев 16 ноября, развернувшихся в результате нападения подразделений ВС Азербайджана, с армянской стороны, по состоянию на данный момент, погибли шесть человек", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице ведомства в Facebook.

Личность одного из них пока не установлена, отметило министерство.

Напомним,  17 ноября азербайджанская сторона заявила, что в ходе столкновений на границе с Арменией 16 ноября погибли семь азербайджанских военных и еще 10 получили ранения.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Родственник погибшего солдата задержан на пикете в Ереване", "Аналитики исключили вероятность масштабных боев на границе Азербайджана и Армении", "Спикер парламента Армении отказался созвать депутатов для обсуждения перестрелок на границе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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