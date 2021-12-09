09 декабря 2021, 19:27

Двое армянских военных ранены на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Армении сообщило о ранении двух военнослужащих в результате обстрела со стороны азербайджанских подразделений. 

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря  Баку сообщил о гибели солдата в Кельбаджарском районе в результате перестрелки с армянскими военными. Оборонное ведомство Армении в тот же день обвинило азербайджанских военных в перестрелке на границе. Сегодня Минобороны Армении заявило  об обстреле азербайджанскими подразделениями  боевых позиций Армении в Гегаркуникском направлении. Военное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций в Кельбаджарском районе.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Какие еще территории получил Азербайджан после войны, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Минобороны Армении сообщило о ранении двух военнослужащих в результате обстрела со стороны азербайджанских подразделений. На границе восстановлен режим перемирия, проинформировало ведомство.

В результате обстрела со стороны азербайджанских вооруженных подразделений на границе в Гегаркуникском направлении ранения получили два армянских солдата, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении. По словам представителя ведомства, полученные ранения легкие и угрозы жизни нет.

"По состоянию на 18.00 (17.00 мск) режим перемирия восстановлен, перестрелка прекратилась", - отметил сотрудник пресс-службы.

Минобороны Азербайджана на 19.25 мск не прокомментировало это сообщение. 

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Вопрос Зангезурского коридора обострил военную угрозу для Армении", "Аналитики поспорили об итогах встречи Пашиняна и Алиева в Сочи", "Географы оценили роль советских карт в решении пограничного спора Армении и Азербайджана".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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