Армянский военнослужащий. Фото: официальный сайт Минобороны Армении https://www.mil.am/

09 декабря 2021, 17:54

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские подразделения обстреляли боевые позиции Армении в Гегаркуникском направлении, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций в Кельбаджарском районе.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения армянской армии подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе. Военное ведомство Армении опровергло эту информацию и в свою очередь заявило, что из стрелкового оружия были обстреляны армянские позиции на юго-западной части армяно-азербайджанской границы, под обстрел  попал водовоз одной из воинских частей. Баку сообщил о гибели солдата в Кельбаджарском районе в результате перестрелки с армянскими военными. Оборонное ведомство Армении обвинило азербайджанских военных в перестрелке на границе.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара - Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Какие еще территории получил Азербайджан после войны, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

В 16.25 (15.25 мск) азербайджанские подразделения нарушили перемирие, открыв интенсивный огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия по боевым армянским позициям в направлении Гегаркуника, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

По словам представителя ведомства, армянская сторона предприняла ответные действия. "По состоянию на 17.00 (16.00 мск), перестрелка на линии соприкосновения продолжалась", - отметил сотрудник пресс-службы.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении. "Подразделения Вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию на кельбаджарском участке государственной границы. 9 декабря примерно в 15.00 армянские военные подразделения подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства. По информации Минобороны, азербайджанские военные предприняли ответные действия.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года власти Нагорного Карабаха утратили контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, линия которой не определена со времен распада СССР. В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принимает предложения Минобороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел", "Вопрос Зангезурского коридора обострил военную угрозу для Армении", "Миротворцы отчитались об охране сельхозрабочих на виноградниках в Нагорном Карабахе".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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