Аналитики в Ереване и Баку поспорили об итогах встречи в Брюсселе

16 мая 2023, 02:44

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Встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Шарля Мишеля в Брюсселе не привнесла ничего нового в переговорный процесс, работа над мирным договором продолжается, несмотря на разные подходы сторон, заявил политолог Александр Искандарян. Заявление по итогам встречи содержит важные пункты об обмене пленными, транспортных коммуникациях и территориальной целостности, отметил аналитик Шахин Гаджиев.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. По словам последнего, в ходе встречи главы Армении и Азербайджана зафиксировали прогресс в решении вопросов, касающихся делимитации границы. Азербайджан и Армения договорились признать территориальную целостность друг друга в границах республик на момент распада СССР и образования СНГ, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в итоговом заявлении после встречи с лидерами двух стран.

Политолог Александр Искандарян сомневается, что брюссельская встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Шарля Мишеля привнесла что-то новое в переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. По его словам, работа над мирным договором идет, но подходы сторон отличаются.

«О каких-либо прорывах говорить не приходиться, говорим о дискурсах, а не реальных прорывах. Взгляд на мирный договор из Армении или Азербайджана, из Вашингтона или Брюсселя сильно отличаются. Идет процесс подготовки документа, похожего на рамочное соглашение. Даже не рамочное соглашения, а документ, в котором стороны дают согласие подписать рамочное соглашение. Но вероятность подписания его – нулевая», - заявил он 15 мая корреспонденту «Кавказского узла».

Если стороны подпишут документ, на земле ничего не изменится, добавил политолог. «Азербайджан сочетает давление ультиматумами за переговорным столом с эскалацией и стрельбой на линии соприкосновения. Это такая стратегия - совмещать разные формы давления, чтобы добиться уступок», - пояснил Искандарян.

Такая ситуация может продлиться долго, и угроза эскалации конфликта сохраняется, полагает он. «Все зависит, в какой временной парадигме говорим. Эскалации будут. Это стратегия, а не тактика Азербайджана. А вот вероятность широкомасштабной войны пока низкая. Все зависит от того, как будет меняться ситуация вокруг – на Украине, в Турции», - сказал политолог.

Стороны готовы продолжить работу над мирным договором

По мнению редактора и аналитика информационного агентства Turan Шахина Гаджиева, среди наиболее важных из объявленных итогов встречи стоит отметить продвижение сторон по вопросу признания территориальной целостности друг друга.

По его словам, ранее в октябре 2022 года стороны уже заявляли о приверженности Алматинской декларации 1991 года, согласно которой учредители СНГ признавали территориальную целостность друг друга в рамках границ бывших республик СССР. «В этот раз стороны, заявив о безоговорочной приверженности Алматинской декларации 1991 года, уже уточнили, что признают целостность друг друга в пределах конкретной площади территорий республик на момент распада СССР - соответственно 29,8 тысячи и 86,6 тысячи квадратных метров. То есть они официально подтвердили признание друг друга в границах Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Это означает, что Армения признает Азербайджан с Нагорным Карабахом в его составе. Пашинян пошел на данный шаг, несмотря на сопротивления внутри армянского общества и давление Москвы, ревностно относящейся к посредничеству Запада. Очевидно, армянский лидер понимает, что отсутствие мирного соглашения всегда будет сохранять риск новой войны, которая может обернуться для армян новыми потерями», - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Другим важным итогом переговоров, отраженных в заявлении Мишеля, стало достижение договоренности между сторонами относительно открытия железнодорожного сообщения между Азербайджаном и его Нахчыванской автономной республикой через территорию Армении, продолжил аналитик. По его мнению, сторонам удалось прийти к компромиссу по этому вопросу. "Баку ранее предлагал, чтобы движение по коридору для Азербайджана было без таможенных и пограничных проверок, подобно тому, как Армения имела аналогичное сообщение с армянонаселенной частью Карабаха. Однако Ереван выступил против такого подхода, усмотрев в «экстерриториальности коридора» ущемление своих суверенных прав. После этого Азербайджан предложил одинаковый режим для обеих коридоров - Лачинского и Зангезурского. Либо они свободные для проезда, либо действует режим проверок", - отметил Гаджиев.

Однако, напомнил он, этот вариант не устроил Армению. "Вопрос на протяжении двух с половиной лет оставался открытым, несмотря на то, что в Трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года был пункт об открытии транспортного сообщения из Азербайджана в его Нахчыванский регион. Видимо теперь, после того, как Баку в прошлом месяце установил погранично-пропускной и таможенный пункт на границе с Арменией в точке начала Лачинской дороге, Азербайджан уже не настаивает на отсутствии таможенных барьеров в Зангезурском транспортном коридоре. Возможно, с этим связано привлечение к вопросу открытия дороги в Нахчыван Всемирной таможенной организации", - продолжил Гаджиев.

Аналитики отметил и отсутствие в заявлении Мишеля какого-либо упоминания Лачинского коридора. «То есть продвигаемый армянской стороной нарратив о «блокаде Азербайджаном Нагорного Карабаха» не нашел поддержки у Европейского союза. Кстати, карабахские армяне были указаны как «население», а ни как какой-либо субъект. Баку предложено вести диалог «с этим населением» по вопросам его «прав и безопасности». При этом не предусматривается создание какого-либо «международного механизма» для выработки гарантий безопасности и прав армян Карабаха, Баку лишь призвали сотрудничать в этом вопросе с международным сообществом. Это соответствует позиции Азербайджана, который предлагает армянам Карабаха интеграцию в азербайджанское общество, гарантируя в полной мере все права, предусмотренные Конституцией Азербайджана для всех граждан страны. Баку вполне может обеспечить прозрачность диалога», - сказал Гаджиев.

Он обратил также внимание на то, что в заявлении Мишеля затронуты и вопросы гуманитарного характера, и в частности судьбы задержанных лиц. Эксперт полагает, что в ближайшее время может состояться обмен задержанными, и двое азербайджанских солдат, заблудившись оказавшихся в Армении и арестованных там, могут быть обменены на нескольких армянских граждан, осужденных в Азербайджане.

25 мая 2022 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении. Он предложил привлечь международное сообщество к их возвращению. 13 апреля правозащитники заявили, что пленных на самом деле не менее 80 человек, тогда как власти Армении сообщили о 33 пленных. Эти данные признал и официальный Баку. 10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике на границе с Арменией. Оба они были задержаны в Армении, при этом у Гусейна Ахундова был найден мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. 8 мая Бабиров был приговорен к 11,5 года лишения свободы. Приговор Агшину Бабирову и обвинение Гусейна Ахундова противоречат нормам международного права, заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, потребовав освобождения солдат.

«Конечно, однозначно спрогнозировать дальнейшее продолжение переговорного процесса и принятия новых шагов по достижению мирного соглашения сложно. Но, по крайней мере, брюссельская встреча создает какие-то надежды, что мирный процесс пойдет вперед. Хуже было бы, если бы она вовсе оказалась безрезультатной и это приблизило бы новую вспышку крупной военной эскалации. Достижение договоренностей о проведении новой встречи лидеров Азербайджана и Армении 1 июня в Кишиневе с участием президента Франции и канцлера Германии, а до того встречи глав армянского и азербайджанского МИД 19 мая в Москве, по меньшей мере, отодвигает такую перспективу», - подчеркнул Гаджиев.

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