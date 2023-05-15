Шарль Мишель прокомментировал итоги переговоров с Алиевым и Пашиняном

15 мая 2023, 01:27

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Азербайджан и Армения договорились признать территориальную целостность друг друга в границах республик на момент распада СССР и образования СНГ, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в итоговом заявлении после встречи с лидерами двух стран.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. По словам последнего, в ходе встречи главы Армении и Азербайджана зафиксировали прогресс в решении вопросов, касающихся делимитации границы.

Председатель Евросовета Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся 14 мая в Брюсселе. «Наш обмен мнениями был откровенным, открытым и ориентированным на результат. Они сосредоточили внимание на прогрессе на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Лидеры разделяли общую готовность к миру на Южном Кавказе. Я высоко оцениваю их соответствующие усилия. Вместе мы рассмотрели все вопросы нашей повестки дня», - говорится в заявлении Мишеля, опубликованном на сайте ЕС.

Далее Мишель отметил, что после недавних позитивных переговоров, состоявшихся в США, необходимо сохранить импульс для принятия решительных шагов к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Главы МИД Армении и Азербайджана встречались в начале мая в Вашингтоне, где проводили мирные переговоры. По их итогам главы МИД достигли взаимного согласия по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. Стороны приблизились к окончательному соглашению, заявил 4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

"По пограничным вопросам мы рассмотрели прогресс и последующие шаги в отношении делимитации границы. В этом контексте лидеры договорились о возобновлении двусторонних встреч по пограничным вопросам. Лидеры подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 км2) и Азербайджана (86 600 км2)», - отметил председатель Евросовета.

Алматинская декларация о принципах СНГ была подписана 21 декабря 1991 г бывшими республиками СССР (за исключением республик Прибалтики и Грузия, которая присоединилась впоследствии), в которой они признали и выразили уважение территориальной целостности друг друга и нерушимости существующих границ.

Мишель отметил, что окончательная делимитация границы будет согласована путем переговоров. «По коммуникациям стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Позиции по этой теме в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахчываном и через него. Их соответствующим группам было поручено согласовать принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком. Они также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в поддержке этой работы», - далее указал глава Совета ЕС.

Что касается гуманитарных вопросов, то, как подчеркнул Мишель, было достигнуто понимание, что «в ближайшие недели будут освобождены задержанные».

25 мая 2022 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении. Он предложил привлечь международное сообщество к их возвращению. 13 апреля правозащитники заявили, что пленных на самом деле не менее 80 человек, тогда как власти Армении сообщили о 33 пленных. Эти данные признал и официальный Баку. 10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике на границе с Арменией. Оба они были задержаны в Армении, при этом у Гусейна Ахундова был найден мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. 8 мая Бабиров был приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Приговор Агшину Бабирову и обвинение Гусейна Ахундова противоречат нормам международного права, заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, потребовав освобождения солдат.

«Я также подчеркнул необходимость сохранения взаимопонимания о том, что военнослужащие, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, будут и впредь освобождаться в ускоренном порядке. Мы также обсудили важность активизации работы по решению судьбы пропавших без вести и по разминированию», - сообщил Мишель.

По его словам, в ходе встречи в Брюсселе был «продолжен обмен мнениями по вопросу о правах и безопасности армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области». «Я призвал Азербайджан к разработке позитивной повестки дня с целью обеспечения прав и безопасности этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также поднял вопрос о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением. Считаю, что важно воздерживаться от враждебной риторики, действовать добросовестно и проявлять лидерство для достижения взаимоприемлемых решений. У ЕС нет скрытых планов. Наша единственная цель – помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и справедливого мира. Мы готовы внести свой вклад в их совместные усилия», - далее указал Мишель.

Алиев, Пашинян и Мишель договорились «проводить встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо». Лидеры вновь встретятся в Брюсселе в июле. «И, как уже было объявлено публично, в самое ближайшее время мы снова встретимся вместе с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем на полях 2-го саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Я также намерен пригласить лидеров на еще одну такую встречу на полях третьего саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) в октябре», - сказал в заключение Мишель.

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