Пашинян и Алиев обсудили договор о мире в Брюсселе

14 мая 2023, 20:34

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Глава Армении и Азербайджана зафиксировали прогресс в решении вопросов, касающихся делимитации границы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Как сообщал "Кавказский узел", главы МИД Армении и Азербайджана встречались в начале мая в Вашингтоне. По их итогам главы МИД достигли взаимного согласия по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. Стороны приблизились к окончательному соглашению, заявил 4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом представители Армении и Азербайджана признали, что у сторон остались разногласия по ключевым вопросам мирного договора.

Трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля состоялась сегодня в Брюсселе. Встреча продлилась более четырех часов, со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Армении сообщает News.am.

Ильхам Алиев и Шарль Мишель выразили удовлетворение возобновлением Брюссельского формата процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, со ссылкой на пресс-службы правительства Азербайджана пишет Media.az.

"ЕС стремится помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющей нормализации отношений. Мы будем и впредь вносить свой вклад в их совместные усилия", - написал Шарль Мишель сегодня в своем микроблоге в Twitter. Он также заявил, что лидеры Армении и Азербайджана зафиксировали прогресс в решении вопросов, касающихся делимитации границы.

Пашинян и Алиев после брюссельской встречи могут встретиться в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества. К этой встрече присоединятся президент Франции, канцлер Германии и глава Евросовета. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов планируют встретится в Москве 19 мая, информирует "Интерфакс".

Напомним, ранее главы Армении и Азербайджана, комментирую переговоры министров иностранных дел в США, назвали препятствия для подписания мирного договора.

"Любая попытка включить так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна", - заявил Ильхам Алиев, слова которого привело государственное информационное агентство "Азертадж".

Никол Пашинян обвинил Баку в том, что он продолжает политику угроз в отношении территориальной целостности Армении, постоянно наращивая напряженность как на границе, так и в Нагорном Карабахе. «До сих пор не удалось договориться о таком тезисе, в котором было бы четко заявлено, что Азербайджан признает территориальную целостность Республики Армения площадью 29 800 квадратных километров», - сказал Пашинян, слова которого 4 мая процитировало Arka News Agency.

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