Армянские правозащитники указали на сложности в возвращении военнопленных

15 апреля 2023, 02:41

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К различных срокам заключения в Азербайджане приговорены около 60 армянских военных, около половины из них удалось вернуть на родину, сообщили правозащитники, представляющие интересы военнопленных в Европейском суде по правам человека. Баку не подтверждает пленение многих военных, а правозащитники не наделены правом разыскивать их.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая 2022 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении. Он предложил привлечь международное сообщество к их возвращению. В июле Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав его продолжить диалог с Арменией и отпустить всех оставшихся армянских военнопленных. 13 апреля правозащитники заявили, что пленных на самом деле не менее 80 человек, тогда как власти Армении сообщили о 33 пленных. Эти данные признал и официальный Баку.

19 января 2022 года Следком Армении заявил о 3809 погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Еще 220 числятся пропавшими без вести, сообщило ведомство.

По официальным данным, Азербайджан удерживает 33 армянских военнопленных, однако на самом деле в плену содержатся около 80 военнопленных, но эти данные Азербайджан не подтверждает, заявил 14 апреля корреспонденту «Кавказского узла» представляющий интересы армянских военнопленных в ЕСПЧ правозащитник Артак Зейналян.

«Азербайджан признает наличие у себя только 33 пленных. По остальным, по которым в ЕСПЧ были представлены фото или видеодоказательства пленения, азербайджанские власти утверждают, что их у него нет», - отметил правозащитник.

После сентябрьский агрессии 2022 года Азербайджан, помимо тел солдат, погибших в боях, вернул также военнослужащих, попавших в плен в ходе этой эскалации, добавил Зейналян. «Тех, кого суд приговорил к срокам заключения, остаются в Азербайджане», - отметил он.

Пытки и истязания военнопленных фиксирует либо Международный комитет Красного Креста, либо эти факты зафиксированы в фото или видеоматериалах, либо по рассказам тех, кого удалось вернуть из плена, сказал правозащитник.

Представляющая интересы армянских военнопленных в ЕСПЧ правозащитница Сирануш Саакян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в Азербайджане к различным срокам заключения приговорены около 60 армянских военнопленных.

«Почти половину из них удалось вернуть на родину. Судебные акты не были препятствие для возвращения», - заявила правозащитница.

По ее словам, факты истязаний Международный комитет Красного Креста действительно фиксирует, но не вправе предавать их огласке. «МККК передает эти сведения властям страны, в которой содержится пленный. Факты истязания устанавливаются либо показаниями военнопленного после его возвращения, либо когда находили изуродованное тело военного. Факт истязания озвучивали после экспертизы. Был случай, когда пленного вернули и выяснились, что МККК не посещал его. Был случай, когда пленного навестили после двух месяцев пленения», - рассказала Саакян.

Чтобы предотвратить истязание, важно, чтобы МККК посетил пленного в течение 48 часов, но не позже пяти дней, добавила правозащитница. «В противном случае время скроет следы пыток и истязаний», - пояснила она.

Саакян также отметила, что те, о ком нет информации, считаются насильно пропавшими. «И если в случае без вести пропавшего лица не исключена гибель в бою, хоть тело и не найдено, в случае с насильно пропавшим лицом вероятность, что он жив, почти нулевая. Фиксируется факт, что оказавшись в плену, его самовольно лишили права на правовую помощь, чем нарушили право на жизнь, допустив убийство. Убили, но место захоронения неизвестно», - подчеркнула правозащитница.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц отметил, что Комитет по предотвращению пыток имеет право посещать пленных в тюрьмах или иных закрытых учреждениях.

«Но если о пленном нет информации, где он содержится, комитет не наделен правом вести розыск или расследовать пропажу», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

МККК также не наделен правом розыска и расследования пропаж, добавил Сакунц. «МККК работает с государством по вопросу пропавших без вести, чтобы содействовать поиску, в том числе, тел. Поисковые работы после окончания войны проводились при содействии МККК», - отметил правозащитник.

Нет механизмов расследования возможного убийства пленного при отказе Азербайджана признать наличие у себя его, отметил он. «Если нет доброй воли сторон, ничего невозможно сделать. В случае отказа следов уже не найти. После Первой Карабахской войны есть множество случаев, когда лицо до сих пор не найдено и числится пропавшими без вести», - сказал Сакунц.

После подтверждения информации о пленении МККК начинает переговоры, чтобы навестить пленного, сказал правозащитник. «Но какую-либо информацию МККК не имеет права публиковать», - пояснил он.

Сакунц также отметил, что возвращение военнопленных находится в центре внимания как официальных лиц, которые поднимают этот вопрос на встречах с иностранными делегациями, так и правозащитных организаций. «В частности, правозащитники подняли вопрос военнопленных на встрече с главой ОБСЕ в Ереване», - сообщил правозащитник.

10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об исчезновении двух военных на границе с Арменией в Нахичеванской автономной республике. Позже в тот же день стало известно, что один из азербайджанских военных задержан в Армении сельчанами. Второго военного нашли и задержали только 13 апреля. У второго азербайджанского военного, задержанного в Армении после перехода границы, Гусейна Ахундова, обнаружен мобильный телефон сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината, убитого на сторожевом посту предприятия. 13 апреля интернете появилась видеозапись, на которой азербайджанский военный заявляет, что они "не предатели родины" и проливали кровь армян. 14 апреля власти Азербайджана потребовали расследовать избиение Ахундова, заявив, что оно противоречит нормам международного права.

Сотрудники МККК пока еще не навестили азербайджанских военнослужащих, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» глава коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

МККК находится в диалоге с ответственными лицами, чтобы получить разрешение на посещение азербайджанских солдат, добавила она.

"Кавказский узел" также писал, что родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили в Армении акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. 11 апреля они заблокировали трассу в направлении Грузии, заявив, что чиновники игнорируют их обращения.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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