Политологи в Баку связали эскалацию на границе со встречей Алиева и Пашиняна

13 мая 2023, 12:23

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Военная эскалация на армяно-азербайджанской границе вызвана со стремлением Армении сменять повестку предстоящей в Брюсселе встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с обсуждения проекта мирного договора на вопросы безопасности, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Баку.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, в тот же день Минобороны страны информировало о гибели азербайджанского военного. Эскалация происходит в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод, – прим. "Кавказского узла"). Сегодня армянское оборонное ведомство информировало, что общее число военных, получивших 12 мая ранения в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе, достигло четырех.

Главы МИД Армении и Азербайджана встречались в начале мая в Вашингтоне, где проводили мирные переговоры. По их итогам главы МИД достигли взаимного согласия по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. Стороны приблизились к окончательному соглашению, заявил 4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ереван посредством эскалации на армяно-азербайджанской границе преследует цель изменить повестку намеченной на 14 мая в Брюсселе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, считает член комитета по международным отношениям Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

"[Армения пытается] изменить повестку Брюссельской встречи с мирного договора на проблемы безопасности в пограничной полосе", – сказал Мусабеков корреспонденту "Кавказского узла".

После полугодового перерыва 14 мая в Брюсселе должны возобновиться переговоры президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном в формате посредничестве председателя Совета Евросоюза Шарлем Мишелем, продолжил он. "Повестка переговоров во многом предопределена обстоятельным, 4-дневным диалогом глав МИД Азербайджана и Армении проведенном в начале мая в американском Арлингтоне, по инициативе и поддержке Госсекретаря США Блинкена. Она предполагает работу над документом, нормализующим армяно-азербайджанские отношения с установлением прочного мира", – сказал Мусабеков.

На его взгляд, американо-европейское посредничество вызвало недовольство властей России, что было доведено до Никола Пашиняна во время его недавнего визита в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой отечественной войне, в ходе которых у армянского лидера состоялась встреча и беседа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Очевидно, Пашинян снова будет продвигать тему отвода вооруженных сил сторон с линии границы, просить увеличение наблюдателей Евросоюза с нынешних 100 до 500 человек", – считает Мусабеков.

Глава Центра исследований вопросов безопасности Ильхам Исмаил также связал эскалацию на границе с предстоящей встречей Алиева и Пашиняна в Брюсселе. После встречи глав МИД в начале мая в Вашингтоне стороны должны были предпринять еще один шаг к достижению мирного соглашения, отметил он.

"Оно (мирное соглашение) предполагает в первую очередь безоговорочное признание Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга. Армения избегает этого, и всячески стремится пойти на это с условиями того, что Баку должен вести переговоры с Ханкенди (армянское название – Степанакерт) о будущем карабахских армян с участием международных посредников", – сказал Исмаил корреспонденту "Кавказского узла".

Официальный Баку расценивает его как вмешательство в свои внутренние дела, пояснил аналитик. "[Эскалацией на границе Ереван пытается] отодвинуть предметные переговоры по нормализации отношений и перевести диалог к обсуждению вопросов усиления мер по соблюдению режима прекращения огня", – полагает Ильхам Исмаил.

Схожее мнение высказал и аналитик информагентства "Turan" Тофиг Тюркель. "В Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении стали вести обсуждения уже по проекту конкретного проекта соглашения. Брюссельская встреча 14 мая планировалась как площадка для конкретизации пунктов, по которым стороны достигли соглашения. Ключевым вопросом соглашения должно стать взаимное признание сторонами территориальной целостности друг друга", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

С учетом того, что стороны ранее в октябре прошлого года в Праге подтвердили приверженность к Алматинской декларации 1991 года, в котором страны СНГ договорились признать друг друга в границах союзных республик на момент распада СССР, перед Ереваном встает необходимость признания территориальную целостности Азербайджана, включая в его составе Карабах, полагает аналитик.

"[Эскалация на границе] позволяет изменить содержание переговоров, отодвинуть обсуждение мирного соглашения на неопределенное время", – пояснил Тюркель.

Отсутствие прогресса в процессе по достижению мирного соглашения может привести к еще большей эскалации конфликта, подчеркнул он.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики заявили, что боевые действия на Соткском направлении связаны с переговорным процессом, и что таким образом Азербайджан оказывает давление на Армению. Также они высказали мнение, что перестрелка на границе связана с грядущими выборами в Турции.

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