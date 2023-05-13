Армянские аналитики назвали возможные причины обострения на Соткском направлении

13 мая 2023, 04:55

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Боевые действия на Соткском направлении связаны с переговорным процессом, таким образом Азербайджан оказывает давление на Армения, считают политобозреватель Акоп Бадалян и политолог Армен Варданян. Перестрелка на границе связана с грядущими выборами в Турции, полагает политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих получили ранения 12 мая при атаке беспилотника, направленного с азербайджанской стороны около Сотка Гегаркуникской области. Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое, второго - как удовлетворительное. Минобороны Азербайджана заявило о применении ударных дронов армянскими военными. Вечером Минобороны Азербайджана заявило о продолжении обстрелов. Военное ведомство Армении в свою очередь заявило об обстреле позиций из крупнокалиберного оружия. Один армянский военный был убит, еще один ранен. Позднее военные ведомства обоих стран уточнили данные о жертвах перестрелки: по данным Баку, погиб один военный, по данным Еревана - ранены двое.

Эскалация в направлении Сотка связана с переговорным процессом, это способ оказания давления на армянскую сторону, заявил 12 мая корреспонденту «Кавказского узла» политобозреватель Акоп Бадалян.

По его словам, армянская сторона после вашингтонской встречи объявила о том, что не удалось договориться по трем принципиальным вопросам. «Первый – о механизмах прямого диалога Степанакерт-Баку, второй – о территориальной целостности, третий – о международных гарантий мирного договора. Это означает, что в ключевых вопросах Армения не принимает условия Азербайджана», - отметил он.

После четырехдневных переговоров в США главы МИД Азербайджана и Армении достигли взаимного согласия по некоторым пунктам двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны приблизились к окончательному соглашению.

По мнению Бадаляна, Азербайджан дестабилизирует ситуацию в регионе, шантажируя геополитические центры. «Тем самым азербайджанская сторона требует у сверхдержав, что в случае, если те не желают нового витка эскалации, они должны оказать давление на Ереван, принять условия Баку», - пояснил политобозреватель.

В то же время, по мнению политобозревателя, Азербайджан понимает, что в условиях противостояния США и России, даже если Армения согласится, все равно не удастся подписать мирный договор, так как между геополитическими центрами идет борьба за влияние в регионе. «Это противостояние делает невозможным подписание какого-либо мирного соглашения. При этом ни Запад, ни Россия не введут санкции против Азербайджана за нарушение перемирия», - сказал Бадалян.

Он сомневается, что Азербайджан не начнет широкомасштабную войну, «пока, по крайней мере, у него будет поддержка геополитических центров, и никто не станет привлекать Азербайджан к ответственности».

Политолог Армен Варданян назвал несколько причин эскалации.

«Азербайджанская сторона нарушает перемирие перед каждой встречей лидеров Армении и Азербайджана. Так было и во время Сержа Саргсяна. Очередная же встреча ожидается в Брюсселе 14 мая», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Еще одна причина - последовательная попытка дискредитации европейских наблюдателей, считает Варданян. «Если и в Брюсселе не удастся подписать совместное заявления, как после вашингтонской встречи, можем сказать, что все это было связано с намерением сорвать западный формат переговоров», - пояснил политолог.

Он не исключил, что Азербайджан начнет широкомасштабную эскалацию, аналогичную сентябрьскому обострению на границе в 2022 году. «Баку попытается оказать давление на Ереван. Вероятность такого развития событий в ближайшие несколько месяцев очень высока», - подчеркнул Варданян.

В ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта было убито или пропало без вести свыше 200 человек, Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников. К 1 марта в Армению были возвращены останки 225 граждан страны, погибших во время сентябрьской эскалации пограничного конфликта.

Политический обозреватель Наира Айрумян связала события на линии соприкосновения с выборами в Турции.

«Любой итог выборов непременно скажется на всем регионе. Азербайджан пытается уточнить линию, по которой будет определена отправная точка армяно-азербайджанской границы», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Азербайджан стремится захватить Сотский рудник, добавила Айрумян. По ее мнению, вероятность широкомасштабной войны зависит как от итогов выборов в Турции, так и от ситуации в Украине, предположила она.

"Кавказский узел" также писал, что 11 мая Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле позиций около Сотка. Военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные открыли минометный огонь по армянским подразделениям.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".