Азербайджан передал Армении тела 225 погибших в сентябрьских боях на границе

02 марта 2023, 03:33

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Останки 225 граждан Армении, погибших во время эскалации конфликта на границе с Азербайджаном в сентябре 2022 года, возвращены на родину. Ереван добивается передачи тел еще двух погибших, сообщило СНБ Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 14 ноября в базу Фонда страхования военнослужащих Армении были включены данные о 153 военных, погибших, пропавших без вести либо покалеченных во время сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном. 27 января азербайджанская сторона передала Армении тело одного из военных, погибших во время боев на границе.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников. С 20 сентября по 28 ноября Азербайджан сообщил о передаче Армении 124 тел погибших.

Азербайджанская сторона вернула Армении тела 225 человек, которые погибли в ходе боев на границе двух стран в сентябре 2022 года. Такие данные обнародовала 1 марта СНБ Армении.

Всего с момента окончания 44-дневной войны 2020 года азербайджанская сторона вернула Армении тела 422 погибших (в это число входят и 225 погибших в сентябре 2022 года). Живыми из плена за это же время были возвращены 173 военнослужащих и гражданских лиц. Кроме того, один офицер и один срочник из воинской части Джермука были "выведены с территории, перешедшей под контроль Баку в результате боевых действий, имевших место 13-14 сентября".

Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших сообщила, что "работа по эвакуации тел двух армянских военнослужащих, погибших во время сентябрьских событий 2022 года, продолжается", приводит сообщение ведомства News.am.

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