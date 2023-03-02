02 марта 2023, 03:33

Азербайджан передал Армении тела 225 погибших в сентябрьских боях на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Останки 225 граждан Армении, погибших во время эскалации конфликта на границе с Азербайджаном в сентябре 2022 года, возвращены на родину. Ереван добивается передачи тел еще двух погибших, сообщило СНБ Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 14 ноября в базу Фонда страхования военнослужащих Армении были включены данные о 153 военных, погибших, пропавших без вести либо покалеченных во время сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном. 27 января азербайджанская сторона передала Армении тело одного из военных, погибших во время боев на границе.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников. С 20 сентября по 28 ноября Азербайджан сообщил о передаче Армении 124 тел погибших.

Азербайджанская сторона вернула Армении тела 225 человек, которые погибли в ходе боев на границе двух стран в сентябре 2022 года. Такие данные обнародовала 1 марта СНБ Армении.

Всего с момента окончания 44-дневной войны 2020 года азербайджанская сторона вернула Армении тела 422 погибших (в это число входят и 225 погибших в сентябре 2022 года). Живыми из плена за это же время были возвращены 173 военнослужащих и гражданских лиц. Кроме того, один офицер и один срочник из воинской части Джермука были "выведены с территории, перешедшей под контроль Баку в результате боевых действий, имевших место 13-14 сентября".

Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших сообщила, что "работа по эвакуации тел двух армянских военнослужащих, погибших во время сентябрьских событий 2022 года, продолжается", приводит сообщение ведомства News.am.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники призвали власти Армении уделить внимание семьям пропавших без вести", "Останки жертв карабахского конфликта найдены в Агдамском районе", "Омбудсмен Азербайджана раскритиковала доклад Human Rights Watch".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 марта 2023, 04:32

02 марта 2023, 02:34

  • Военный из Камышина убит на Украине

    Старшина Виталий Ситников погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 240 уроженцев Волгоградской области.

02 марта 2023, 01:35

02 марта 2023, 00:36

01 марта 2023, 23:38

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи