Выросло число жертв перестрелки на границе Армении и Азербайджана

13 мая 2023, 00:00

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Военнослужащий Мухаммад Гараев погиб в результате обстрела со стороны Армении, заявило Минобороны Азербайджана. Число раненых в результате вечерней перестрелки достигло двух, сообщило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих получили ранения сегодня при атаке беспилотника, направленного с азербайджанской стороны около Сотка Гегаркуникской области. Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое, второго - как удовлетворительное. Минобороны Азербайджана заявило о применении ударных дронов армянскими военными. Вечером 12 мая в Минобороны Азербайджана заявило о продолжении обстрелов. Военное ведомство Армении в свою очередь заявило об обстреле позиций из крупнокалиберного оружия. Один армянский военный был убит, еще один ранен.

Вечером 12 мая в результате обстрела армянских вооруженных сил был убит военнослужащий азербайджанской армии Гараев Мухаммад Махир оглы, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений", - добавило ведомство.

Число раненых в результате обстрела армянских позиций со стороны азербайджанских вооруженных сил достигло двух, сообщило сегодня Минобороны Армении. Второй военнослужащий получил ранение на границе с Азербайджаном, сообщило ведомство.