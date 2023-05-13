13 мая 2023, 00:00
Выросло число жертв перестрелки на границе Армении и Азербайджана
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Военнослужащий Мухаммад Гараев погиб в результате обстрела со стороны Армении, заявило Минобороны Азербайджана. Число раненых в результате вечерней перестрелки достигло двух, сообщило военное ведомство Армении.
Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих получили ранения сегодня при атаке беспилотника, направленного с азербайджанской стороны около Сотка Гегаркуникской области. Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое, второго - как удовлетворительное. Минобороны Азербайджана заявило о применении ударных дронов армянскими военными. Вечером 12 мая в Минобороны Азербайджана заявило о продолжении обстрелов. Военное ведомство Армении в свою очередь заявило об обстреле позиций из крупнокалиберного оружия. Один армянский военный был убит, еще один ранен.
Вечером 12 мая в результате обстрела армянских вооруженных сил был убит военнослужащий азербайджанской армии Гараев Мухаммад Махир оглы, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений", - добавило ведомство.
"Кавказский узел" также писал, что 11 мая Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле позиций около Сотка. Военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные открыли минометный огонь по армянским подразделениям.
Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".
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Автор: Фаик Меджид, Армине Мартиросян источник: корреспонденты "Кавказского узла"