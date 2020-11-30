Сотк: золотой рудник раздора

30 ноября 2020, 20:05

Соткское золоторудное месторождение — самое крупное по запасам чистого золота на территории Азербайджана и Армении. Часть рудника находится на территории Азербайджана, другая — в Армении. Залежи расположены в окрестностях армянского села Сотк и на западной границе Кельбаджарского района Азербайджана.

Остановка работы

С утра воскресенья 27 сентября 2020 года, с началом новой войны Нагорном Карабахе, компания «GeoProMining» приостановила эксплуатацию месторождения . После вывода военных Нагорного Карабаха с территории Кельбаджарского района и передачи района Азербайджану 25 ноября на его территорию вошли подразделения азербайджанской армии.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

После того как сотрудники компании покинули «азербайджанскую часть» рудника, при участии представителей Армении, России и Азербайджана начались делимитационные работы с использованием специальных средств GPS . Одновременно с работами по делимитации границы по руднику возникла угроза полной остановки добычи руды, что привело бы к потере 55% грузоотправлений Южно-Кавказской железной дороги и сокращению численности железнодорожников на 2000 человек.

Территория месторождения

Рудник расположен в верховье реки Сот, на южных склонах Севанского хребта, на высоте 2200-2500 м над уровнем моря , в 10 км к западу от Вардениса, в 110 км к востоку от Еревана . Общая площадь месторождения составляет 288 га. По утверждению начальника Национальной службы георазведок Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиева, из них только 24% находится на территории Армении .

Космический снимок спутника Sentinel-2 от 14 ноября 2020 года с наложенной на него линией государственной границы Армении (слева) и Азербайджана (справа) в соответствии с ее положением на советской топографической карте масштаба 1:100 000 не может дать точных цифр по площади, но показывает, что большая часть территории рудника действительно приходится на Азербайджан.

История рудника

Месторождение имеет давнюю историю. О том, что золото добывалось здесь еще в глубокой древности, свидетельствуют следы древних разработок, примитивные орудия труда и инструменты, найденные на территории месторождения. Повторно оно было открыто в 1950 году, а промышленная эксплуатация началась в 1976 . По утверждению представителя «GeoProMining» рудник в советское время всегда был на балансе Армении и назывался «Армзолото», которое успело добыть 27 тонн золота .

В 2007 году Армения предоставила компании «GeoProMining» право на эксплуатацию месторождения. В 2009 году было добыто 320,5 тысяч тонн золотой руды, в 2010 году — 490 тысяч тонн, в 2011 году — 880 тысяч тонн . На месторождении работали 350—400 рабочих . Переработка руды осуществляется на Араратской золотоизвлекательной фабрике, куда руда поставляется железнодорожным транспортом .

Компания GeoProMining Group

GeoProMining — международная диверсифицированная горнодобывающая компания, которая специализируется на добыче и переработке золота, серебра, сурьмы и меди в России и Армении. Была основана в 2001 году Симаном Поваренкиным. В 2019 году Роман Троценко выкупил доли у «Сбербанк Капитала» и Bellmarsh Solutions, а в 2020 – долю самого Поваренкина и консолидировал 98,51% акций компании.

Согласно данным Комитета госдоходов Армении, компания GeoProMining Gold, по итогам выплаченных налогов и пошлин за первое полугодие 2020 года, занимает четвертую строку среди крупных налогоплательщиков страны. По данным ведомства, за этот период 1000 крупных налогоплательщиков выплатили свыше 492,6 млрд драмов (около 969 млн долларов), в том числе GeoProMining Gold – 12 771 018 драмов (25,12 тысячи долларов).

Роман Троценко с 2012 года – советник президента компании «Роснефть» Игоря Сечина, куратор шельфовых проектов компании . По оценке Forbes на 2020 год имеет личное состояние 1,3 млрд долларов .

Претензии жителей и экологов

В августе 2020 года жители села Сотк заявили о несоблюдении компанией экологических норм, так как из-за взрывов на руднике загрязняется питьевая и оросительная вода, а часть пыли относит к самому селу. Несмотря на то, что в компании назвали претензии жителей общины беспочвенными, сославшись на постоянный мониторинг, опрошенные «Кавказским узлом» экологи подтвердили их опасения.

Претензии Азербайджана

После распада СССР азербайджанская сторона не раз заявляла о своих претензиях на золото месторождения, называя его Сеюдлю. В 1997 году, отдавая себе отчет, что на руднике, территория которого контролировалась Нагорным Карабахом, работы вестись не могут, Гейдар Алиев заключил контракт на разработку ряда золотоносных месторождений с RV Investment Group Services LLS (51% - азербайджанская сторона, 49% - американская), куда включил и Сотк (Сеюдлю). Ильхам Алиев грозит теперь Армении исками, в том числе и от американцев . Армянская сторона утверждает, в том числе и со ссылкой на президента RV Investment Group и спутниковые снимки, что часть рудника, расположенная в Кельбаджарском районе не разрабатывалась и золото там не добывалось .

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