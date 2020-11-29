Железнодорожники оказались под угрозой массовых сокращений из-за ситуации с рудником в Сотке

29 ноября 2020, 19:24

Работники железной дороги, вывозившие руду, оказались под угрозой массовых сокращений после приостановки работы в Армении золотоносного рудника Сотк. Экологи указали на риски загрязнения Севана при неправильной эксплуатации месторождения.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября работникам Соткского золотоносного месторождения не позволили выйти на работу в связи с переговорами по разделению территории рудника, через который проходит новая линия госграницы Азербайджана. Часть рудника находится в Гегаркуникской области Армении, другая ранее находилась в Нагорном Карабахе, а теперь относится к территории Кельбаджарского района Азербайджана. Компания GeoProMining Gold, эксплуатирующая Соткский рудник, находится в состоянии вынужденного простоя.

Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Под угрозой сокращений оказались обслуживающие рудник предприятия

В связи с прекращением работы рудника полностью приостановлена и работа компании GeoProMining Gold, в которой трудоустроены 1600 человек, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель компании Рузанна Григорян. Комментировать ситуацию на месторождении, по ее словам, преждевременно, поскольку сейчас ведутся переговоры, в том числе на политическом уровне.

Демаркация территории рудника пока не проводилась, поскольку еще не проведена даже делимитация (определение общего положения и направления государственной границы), добавила Рузанна Григорян. "Только после делимитации можно демаркировать, причем при участии компетентных лиц из Армении, России, Азербайджана", – сказала она.

Соткское месторождение начали эксплуатировать еще в советское время, и, несмотря на отсутствие четких границ между Армянской ССР и Азербайджанской ССР на этом участке территории, рудник всегда был на балансе Армении и назывался "Армзолото", пояснила представитель компании.

Для эксплуатации этого месторождения были построены железная дорога, Араратский золотоизвлекательный завод, дамба. "Запасы утверждались в Армении, горный отвод определялся тоже в Армении. В целом, деятельность Сотка и "Армзолота" была на балансе Армении. Ну а в СССР не было понятия "граница" [между республиками]", – пояснила она.

Рудник, по словам Рузанны Григорян, ежегодно пополнял бюджет на более чем 52 миллиона долларов. "Люди получают зарплату, в том числе на железной дороге Сотк - Арарат, по которой перевозят ежедневно руду на 369 километров. Только один договор компании с железными дорогами обеспечивает 55% грузоперевозок, где работают 3500 человек. Если Соткское месторождение остановится, то железная дорога сократит свою функциональность на 55%. Пойдут массовые сокращения", – предположила она, добавив, что GeoProMining Gold ежегодно вкладывает 12 млн долларов, чтобы содержать рудник. "А товарооборот – это мультипликативный эффект, где задействовано множество компаний и дилеров", – пояснила Григорян.

Согласно данным Комитета госдоходов Армении, компания GeoProMining Gold, по итогам выплаченных налогов и пошлин за первое полугодие 2020 года, занимает четвертую строку среди крупных налогоплательщиков страны. По данным ведомства, за этот период 1000 крупных налогоплательщиков выплатили свыше 492,6 млрд драмов (около 969 млн долларов), в том числе GeoProMining Gold – 12 771 018 драмов (25,12 тысячи долларов).

Эколог указала на риск загрязнения Севана

По армянскому законодательству компания должна пройти оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), где четко должна быть указана территория, на которой работает рудник, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава организации "Эколур", эколог Инга Зарафян.

Она выразила опасение, что привлечение на месторождение Азербайджана может нести серьезные экологические риски для Армении, потому что Сотк находится очень высоко, а на его территории расположены объекты инфраструктуры, размещены отвалы пустых пород, которые по рекам попадают в озеро Севан.

"Сложно представить, что компания GeoProMining Gold пойдет на переговоры с Азербайджаном в ущерб своим интересам. А экологические ограничения всегда идут в ущерб бизнесу, нужны огромные инвестиции, высокотехнологичное оборудование. И вряд ли компания сможет договориться с Азербайджаном, чтобы ограничить свой бизнес ради того, чтобы не нанести ущерб озеру Севан", – отметила Инга Зарафян.

"Когда компания решит на перешедшей Азербайджану территории построить завод, естественно, с учетом всей инфраструктуры и географии на местности, вред будет нанесен нам, армянам", – сказала Зарафян, добавив, что загрязнения могут увеличиться многократно.

Армения должна выдвинуть компании GeoProMining Gold очень жесткие требования, чтобы этот вред не был увеличен, считает эколог. "Могут быть любые сценарии, вплоть до продажи акций кому угодно. Но при всех сценариях в отношении Сотка при его очень сильном воздействии на озеро Севан Армении нужно быть очень принципиальной, требовать соблюдения предельных мер по сохранению этого водного бассейна, поскольку бассейн озера Севан – единственный во всем Кавказском источник с более чем 38 млрд кубических метров пресной воды на высоте 2000 метров, который может без всяких энергетических затрат поставлять воду во внешние регионы. Этот бассейн имеет колоссальное стратегическое значение", – заключила эколог.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".