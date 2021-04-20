Сотрудники Соткского рудника прекратили забастовку

20 апреля 2021, 19:50

Водители Сотского рудника разблокировали перекрытые с 16 апреля автомобильную и железную дороги. Между компанией и рабочими достигнута компромиссная договоренность по оплате труда.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Соткского рудника заблокировали автомобильную и железную дороги, требуя фиксированной зарплаты и погашения долгов. Компания GeoProMining Gold назвала жалобы рабочих на невыплату зарплаты необоснованными и пригрозила отправить весь коллектив в неоплачиваемый отпуск.

В GeoProMining Gold работают более 1600 человек, из них 900 – на руднике Сотк. GeoProMining - международная диверсифицированная горнодобывающая компания, которая специализируется на добыче и переработке золота, серебра, сурьмы и меди в России и Армении. По данным Комитета госдоходов Армении, GeoProMining Gold по итогам первого полугодия 2020 года занимает четвертую строку среди крупных налогоплательщиков страны, говорится в справке "Сотк: золотой рудник раздора" на "Кавказском узле". На сайте компании GeoProMining Gold указано, что в 2018 году на руднике в Сотке было добыто 130 тысяч тройских унций золота, то есть чуть более четырех тонн.

Работники, а в частности, водители Соткского месторождения, разблокировали автомобильную и железнодорожную дороги, которые были перекрыты ими с 16 апреля с требованием соответствующей зарплаты, сообщила на своей странице в Facebook независимый депутат парламента Армении Тагуи Товмасян. По ее словам, работа рудника вернулась в нормальное русло после встречи генерального директора компании GeoProMining Gold Анатолия Гоготина с бастующими рабочими.

Ранее за ту же работу рабочие получали 500 тысяч драмов (примерно 957 долларов США), тогда как сейчас их зарплата сократилась до 120-150 тысяч драмов (примерно 230-287 долларов США), отметила депутат. Она подчеркнула, что после трехстороннего заявления от 10 ноября по Карабаху, часть рудника перешла под контроль Азербайджана, соответственно, сократился и объём эксплуатации месторождения, от чего и сама компания пострадала. "Но в результате этого около 300 работников остались без работы, поэтому ожидалось, что хотя бы оставшиеся работники сохранят свою зарплату, тем более учитывая тот факт, что они работают под прицелом азербайджанских военных", - написала Тагуи Товмасян.

Информацию о достижении компромиссных договоренностей по сдельно-премиальной оплате водителей подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в компании GeoProMining Gold.

Забастовка длилась четыре дня, сейчас дороги открыты, сообщил сотрудник компании. "Водители рудника получали сдельно-премиальную зарплату (тонна/км): фиксированная оплата и проценты за объемы перевозок. Ранее зарплата доходила до 500 тысяч драмов. Сейчас из-за сокращения километража сумма изменилась", - отметил он.

По словам сотрудника компании, водители требовали перейти со сдельно-премиального положения оплаты труда на фиксированную зарплату в размере 500 тысяч вне зависимости от объёма работы. "По итогам встречи Анатолия Гоготина с бастующими водителями достигнута компромиссная договоренность по сдельно-премиальной оплате труда", - сообщил источник.

Напомним, что 19 апреля пресс-служба компании GeoProMining Gold до встречи гендиректора с бастующими водителями распространила заявление, в котором отмечается, что компания считает требования забастовщиков необоснованными и призывает немедленно прекратить забастовку.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"