Водители Соткского рудника объявили забастовку

В GeoProMining Gold работают более 1600 человек, из них 900 – на руднике Сотк. GeoProMining - международная диверсифицированная горнодобывающая компания, которая специализируется на добыче и переработке золота, серебра, сурьмы и меди в России и Армении. По данным Комитета госдоходов Армении, GeoProMining Gold по итогам первого полугодия 2020 года занимает четвертую строку среди крупных налогоплательщиков страны, говорится в справке " Сотк: золотой рудник раздора " на "Кавказском узле". На сайте компании GeoProMining Gold указано, что в 2018 году на руднике в Сотке было добыто 130 тысяч тройских унций золота, то есть чуть более четырех тонн.

Как писал " Кавказский узел ", 27 ноября 2020 года работникам Соткского золотоносного месторождения не позволили выйти на работу в связи с переговорами по разделению территории рудника. Часть рудника находится в Гегаркуникской области Армении, другая ранее находилась в Нагорном Карабахе, а теперь относится к территории Кельбаджарского района Азербайджана. Компания GeoProMining Gold, эксплуатирующая рудник, оказалась в состоянии вынужденного простоя. Жители ближайших сел, задействованные на руднике не верят , что смогут снова работать на нем, поэтому некоторые нашли новую работу.

Сотрудники Соткского рудника заблокировали автомобильную и железную дорогу, требуя фиксированной зарплаты и погашения долгов. Компания GeoProMining Gold назвала жалобы рабочих на невыплату зарплаты необоснованными и пригрозила отправить весь коллектив в неоплачиваемый отпуск.

Около 40 водителей, работающих на Соткском золоторудном месторождении в Армении, блокируют автомобильную и железную дорогу на рудник. Водители требуют у руководства перейти от сдельно-премиальной на фиксированную зарплату в размере 500 тысяч драмов (около 957 долларов США) "чистыми", а также заявили, что компания задолжала зарплату за четыре месяца, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Забастовки на руднике продолжаются с 16 апреля. Представители руководства GeoProMining Gold встретились с участниками акции протеста и предложили им прекратить забастовку, вернуться к работе и обсудить все жалобы и требования. Однако сотрудники не согласились на компромисс и выдвинули руководству в ультимативной форме требование зафиксировать заработную оплату в размере 500 000 драмов вне зависимости от объемов работы. В компании применяется частичная бонусная система - водитель, помимо фиксированной зарплаты, получает и бонус, пишут сегодня "Новости Армения" со ссылкой на сообщение компании.

Жалобы сотрудников на невыплату заработной платы за четыре месяца не имеют оснований, заявили в компании GeoProMining Gold. "Компания не имеет задолженностей зарплаты перед сотрудниками. Каждый сотрудник к фиксированной зарплате получает еще и сдельно-бонусную оплату, в соответствии с фактически осуществленными объемами. (...) В случае дальнейшего простоя (из-за забастовки) компания будет вынуждена остановить производственный процесс в Сотке и на Араратской фабрике", - процитировало издание News.Am сообщение компании. Если работа будет остановлена, весь коллектив будет отправлен в "неоплачиваемый простой", - говорится в сообщении.

Сотрудники рудника уже несколько месяцев получают неполную зарплату, написала депутат парламента Армении Тагуи Товмасян в своем Facebook. "Им сообщили, что из-за сокращения объемов добычи они не смогут больше получать зарплату в прежнем размере. Сотрудники только в конце месяца узнают, сколько денег они получат. Причем, нынешняя зарплата в 4-5 раз меньше прежней. Работники рудника отметили, что, кроме ежедневных семейных расходов, у них есть кредиты, с погашением которых у них возникают серьезные проблемы. Естественно, когда они брали кредиты, не могли предположить, что придется столкнуться с подобной проблемой", - процитировало слова депутата 17 апреля издание Aysor.Am.

После простоя, связанного с определением границ, компания возобновлена работу. "Соткский рудник работает, на результат никаким образом не повлияет. Та добыча, которая велась и есть, это добыча на армянской территории. Да, пришлось поменять логистическую схему отвалов и движения автотранспорта, но рудник работает, производственный план выполняется, мы считаем, что год будет удачный", - привело 26 января слова совладельца рудника Романа Троценко РИА "Новости".

В январе 268 сотрудников рудника были отправлены в неоплачиваемый отпуск, сообщила GeoProMining Gold. "Компания не уведомляла о сокращении рабочих мест. На данный момент в компании работают 713 человек, 268 человек отправлены на неоплачиваемый вынужденный простой, их дальнейшая судьба пока не определена. Если появляются вакансии в других производственных частях компании, их предлагают находящимся в простое людям", - процитировала сообщение компании 30 января Panorama .

Однако в марте депутат Тагуи Товмасян на заседании парламента проинформировала об увольнении 300 рабочих с Сотского рудника, сообщило издание в другой публикации.

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