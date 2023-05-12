Минобороны Армении сообщило о гибели солдата на границе

12 мая 2023, 21:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В результате минометного обстрела армянских позиций на Соткском направлении, один военнослужащий погиб и один ранен, сообщило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана заявило об обстреле позиций из артиллерийского оружия, пострадавших среди азербайджанских военных нет.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих получили ранения сегодня при атаке беспилотника, направленного с азербайджанской стороны около Сотка Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое, второго - как удовлетворительное. Минобороны Азербайджана заявило о применении ударных дронов армянскими военными. Сегодня вечером Минобороны Азербайджана заявило о продолжении обстрелов. Военное ведомство Армении заявило об обстреле позиций из крупнокалиберного оружия.

По состоянию на 20:00 (19.00 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана продолжают обстрел армянских позиций, расположенных в районе села Кут. "Подразделения ВС Азербайджана также применяют минометы в направлении армянских позиций, расположенных на Соткском направлении", - заявило сегодня Минобороны Армении на своей странице в Facebook*.

Один военнослужащий погиб и один получил ранения в результате обстрела на границе, сообщило сегодня Минобороны Армении. По данным на 21.40 (20.40 мск) интенсивность обстрелов снизилась, говорится в другом сообщении.

Однако позднее Минобороны Армении заявило, что обстрелу подверглись и другие участки границы. С 21:50 (20.50 мск) начался обстрел армянских позиций, расположенных по направлению села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении, сообщило ведомство. Огонь ведется из огнестрельного оружия и миномета.

Вооруженные силы Армении подвергли позиции азербайджанской армии обстрелу из артиллерийских установок, заявило Минобороны Азербайджана. "12 мая около 18:00 (17.00 мск) подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечарской области (армянское название - Сотк Гегаркуникской области Армении - прим. "Кавказского узла"), обстреляли из пушек Д-30 и минометов. Подразделениями азербайджанской армии принимаются необходимые меры реагирования", - указано в сообщении на странице ведомства в Facebook*. Минобороны Азербайджана добавило, что азербайджанские подразделения не понесли потерь.

"Кавказский узел" также писал, что 11 мая Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле позиций около Сотка. Военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные открыли минометный огонь по армянским подразделениям.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.