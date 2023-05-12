Азербайджан и Армения сообщили о перестрелке на границе

12 мая 2023, 18:10

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Армянские подразделения открыли огонь по азербайджанским позициям близ Сотка, сообщило Минобороны Азербайджана.

Военное ведомство Армении заявило об обстреле позиций из крупнокалиберного оружия.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих получили ранения сегодня при атаке беспилотника, направленного с азербайджанской стороны около Сотка Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое, второго - как удовлетворительное. Минобороны Азербайджана заявило о применении ударных дронов армянскими военными.

Минобороны Азербайджана сообщило о возобновлении перестрелки на армяно-азербайджанской границе. "12 мая в 17:15 (16.15 мск) подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные на Зодском направлении Басаркечярского района (армянское название - село Сотк Гегаркуникской области Армении, - прим. "Кавказского узла"), подвергли минометному обстрелу противоположные позиции азербайджанской армии", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана около 18.00 (17.00 по мск).

Азербайджанскими подразделениями принимаются адекватные ответные меры, далее говорится в пресс-релизе.

Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет, сказано в заключения сообщения ведомства.

Военное ведомство Армении сообщило, что около 16.50 (15.50 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана "открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в направлении села Кут". Армянские военные "предприняли соответствующие оборонительные и превентивные меры", - говорится в сообщении на странице Минобороны Армении на странице в Facebook*.

Село Кут, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", расположено в 1,95 километре от Сотка.

По состоянию на 17.50 (16.50 мск) ситуация на границе "относительно стабильная", добавило ведомство.

Напомним, 11 мая Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле позиций около Сотка. Военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные открыли минометный огонь по армянским подразделениям.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»