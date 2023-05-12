12 мая 2023, 13:35

Азербайджан обвинил Армению в применении ударных дронов

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Армянские военные применили ударные беспилотники на границе с Азербайджаном, сообщило военное ведомство в Баку.

Как писал "Кавказский узел", двое армянских военнослужащих получили ранения сегодня при атаке беспилотника, направленного с азербайджанской стороны около Сотка Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое, второго - как удовлетворительное.

Армянские военные применили ударные беспилотники сегодня в 10.30 мск, заявило Минобороны Азербайджана. "Подразделения вооруженных сил Армении с направления населенного пункта Зод Басаркечерского района (село Сотк Гегаркуникской области Армении. – Прим. «Кавказского узла») применили по противоположным позициям азербайджанской армии ударные БПЛА", - говорится в распространенном сообщении Минобороны, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

У азербайджанской армии "потерь среди личного состава и техники нет", сообщило ведомство.

Минобороны Армении, по состоянию на 13.28 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, 11 мая Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле позиций около Сотка. Военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные открыли минометный огонь по армянским подразделениям.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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Примечание:

"Азербайджан обвинил армянских и карабахских военных в обстрелах", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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