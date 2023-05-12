Двое армянских военных ранены на границе с Азербайджаном

12 мая 2023, 11:25

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Азербайджан нарушил режим прекращения огня, применив беспилотник около Сотка, ранены двое военнослужащих, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Азербайджан заявил о гибели одного военного и ранении другого в результате обстрела со стороны Армении. Армянское оборонное ведомство заявило о ранении четырех солдат.

Двое военнослужащих получили ранения сегодня при атаке беспилотника, направленного с азербайджанской стороны около Сотка Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении.

Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое, второго - как удовлетворительное, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 11.22 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана заявило о том, что позиции азербайджанских военных за сутки 17 раз были обстреляны на границе с Арменией и с территории, подконтрольной карабахским властям.

11 мая Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле позиций около Сотка. Военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные открыли минометный огонь по армянским подразделениям.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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