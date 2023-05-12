12 мая 2023, 11:25

Двое армянских военных ранены на границе с Азербайджаном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджан нарушил режим прекращения огня, применив беспилотник около Сотка, ранены двое военнослужащих, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Азербайджан заявил о гибели одного военного и ранении другого в результате обстрела со стороны Армении. Армянское оборонное ведомство заявило о ранении четырех солдат.

Двое военнослужащих получили ранения сегодня при атаке беспилотника, направленного с азербайджанской стороны около Сотка Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении.

Состояние одного раненого врачи оценивают как тяжелое, второго - как удовлетворительное, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 11.22 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана заявило о том, что позиции азербайджанских военных за сутки 17 раз были обстреляны на границе с Арменией и с территории, подконтрольной карабахским властям.

11 мая Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле позиций около Сотка. Военное ведомство Армении заявило, что азербайджанские военные открыли минометный огонь по армянским подразделениям.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 мая 2023, 10:44

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