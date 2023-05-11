На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

11 мая 2023, 12:10

Азербайджан сообщил о гибели военного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В боестолкновении на границе с Арменией погиб военнослужащий Орхан Эльхан оглу Новрузализаде, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о тяжелом ранении азербайджанского военного в результате обстрела со стороны Армении. Армянское оборонное ведомство заявило о ранении четырех солдат.

В ходе боестолкновения на границе с Арменией погиб военнослужащий сверхсрочной службы Орхан Эльхан оглу Новрузализаде, сообщило Минобороны Азербайджана в сообщении, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

МИД Азербайджана заявил, что обстрел с территории Армении велся с вечера 10 мая, и утром 11 мая он усилился. Ведомство указало, что эскалация на границе произошла на фоне мирных переговоров.

Напомним, после четырехдневных переговоров в США главы МИД Азербайджана и Армении достигли взаимного согласия по некоторым пунктам двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны приблизились к окончательному соглашению.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку, Ереване и Москве высказали мнение, что ключевым вопросом, по которому существуют разногласия, мешающие подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, является вопрос дальнейшей судьбы армян Нагорного Карабаха.

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Примечание:

"Представители Красного Креста посетили задержанных в Армении азербайджанских военных", "Минобороны Армении заявило о проверке видеозаписи пыток пленных",  "Солдат погиб при перестрелке на границе Армении и Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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