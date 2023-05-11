Число раненых армянских солдат увеличилось до четырех

11 мая 2023, 10:14

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Четверо армянских военных ранены в результате перестрелки на границе, сообщило Минобороны Армении. Азербайджанское оборонное ведомство заявило о наращивании Арменией сил на границе.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило о тяжелом ранении азербайджанского военного в результате обстрела со стороны Армении. Армянское оборонное ведомство заявило о ранении трех солдат.

В результате перестрелки на границе с Азербайджаном ранения получили четыре армянских военнослужащих, сообщило Минобороны Армении.

"Состояние двух из них врачи оценивают как удовлетворительное, еще двух – средней тяжести. Угрозы жизни нет. По состоянию на 10.25 [09.25 мск] на линии соприкосновения в направлении Сотка наблюдается снижение уровня эскалации", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства.

Ситуация на иных участках линии соприкосновения относительно стабильная, добавил он.

На Зодском направлении армяно-азербайджанской границы Армения скапливает дополнительные силы, передало Минобороны Азербайджана. "Наблюдаем активность подразделений вооруженных сил Армении, которые сосредотачивают дополнительные силы и боевую технику в направлении Зода", – сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, азербайджанское название Сотка – Зод.

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