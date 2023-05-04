МИД Азербайджана и Армении признали разногласия по ключевым вопросам мирного договора

04 мая 2023, 23:36

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После четырехдневных переговоров в США главы МИД Азербайджана и Армении достигли взаимного согласия по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. Стороны приблизились к окончательному соглашению, заявил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Азербайджан установил пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, власти страны назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана. 1 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой выразил обеспокоенность в связи с установкой КПП на въезде в Лачинский коридор. МИД Армении 3 мая, по итогам очередного дня переговоров в Вашингтоне, заявил, что продолжающаяся агрессивная политика Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха не способствует усилиям по установлению стабильности в регионе.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян собирается провести новую встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве, сообщил 3 мая глава армянской парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции, представитель правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян.

1-4 мая 2023 года в Арлингтоне, штат Вирджиния, США, состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Министров приняли в Национальном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца, сообщил сегодня МИД Азербайджана. "Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном", - говорится в распространенном вечером 4 мая сообщении МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации и высказали свои позиции по актуальным вопросам, связанным с нормализацией отношений, далее отмечено в пресс-релизе. "Министры и сопровождающие их члены делегации достигли взаимного согласия по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений, в то же время они признали, что позиции по некоторым ключевым вопросам остаются разными", - подчеркнули в МИД Азербайджана. Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры, сказано в заключение пресс-релиза МИД Азербайджана.

МИД Армении выступил со схожим заявлением, отметив, что "министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся". В чем именно расходятся позиции Армении и Азербайджана в заявлениях ведомств не указано.

Действия Азербайджана в отношении народа Нагорного Карабаха свидетельствуют о намерении и реальной угрозе Азербайджана провести этническую чистку Нагорного Карабаха, заявило МИД Армении 3 мая. Для установления долгосрочной стабильности в регионе ключевыми являются отвод войск, делимитация между двумя странами на основе Алма-Атинской декларации, а также решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международно гарантированного механизма диалога, указано в сообщении ведомства.

Делегации Армении и Азербайджана на переговорах в США добились ощутимого прогресса в направлении "устойчивого мирного урегулирования", которое находится "в пределах досягаемости", заявил сегодня госсекретарь CША Энтони Блинкен. "Мы добились очень ощутимого прогресса. Окончательное соглашение - в пределах досягаемости", - сказал он на финальной встрече очередного раунда диалога глав МИД двух стран, который проходил в Вашингтоне. Блинкен предупредил, что финальный этап мирного процесса - всегда самый сложный, и заверил в готовности США оказывать содействие обеим странам в работе над урегулированием конфликта, сообщило сегодня РИА "Новости".

На фоне переговоров глав МИД двух стран в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 3 мая, что официальный Баку много раз и везде заявлял, что мирное урегулирование возможно на основе двух принципов: первое -это нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, второе - это налаживание контактов официального Баку с армянской общиной Карабаха". "Поэтому любая попытка включить так называемую «Нагорно-Карабахскую Республику», которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна", - привело его слова государственное информационное агентство "Азертадж".

Алиев выразил надежду, что армянская сторона проявит конструктивность. "Если нет, что ж, мы не планируем предпринимать никаких других мер, кроме дипломатических. С нас этого достаточно. Поэтому не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и они снова будут изолированы", - сказал Алиев.

"Кавказский узел" также писал, что родители погибших военнослужащих на акции у здания правительства Армении заявили, что будут добиваться отставки премьер-министра Армении, чтобы он не успел подписать мирный договор с Азербайджаном.

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