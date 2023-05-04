Один человек задержан на акции с требованием отставки Пашиняна

04 мая 2023, 15:29

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Родители погибших военнослужащих на акции у здания правительства Армении заявили, что будут добиваться отставки премьер-министра Армении, чтобы он не успел подписать мирный договор с Азербайджаном. Силовики задержали по меньшей мере одного человека.

Как писал "Кавказский узел", родственники погибших армянских военных периодически проводят акции протеста. Они в частности требуют, чтобы Служба нацбезопасности провела допрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при этом изменив статью на госизмену, а также чтобы глава правительства представил результаты расследования причин гибели солдат. В августе 2022 года родные погибших армянских солдат призвали добиться ареста Пашиняна.

13 апреля 2022 года Пашинян заявил в парламенте, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Родные погибших военнослужащих вышли 26 апреля 2022 года на акцию с требованием привлечь Пашиняна к ответственности за их гибель. Ранее, 18 апреля 2022 года, они обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело и расследовать заявления Пашиняна. Генпрокуратура Армении 27 апреля согласилась признать родителей погибших военных потерпевшими по уголовному делу, а заявление о привлечении премьер-министра фигурантом дела направила в Антикоррупционный комитет.

Родители и родственники военнослужащих, погибших в 44-дневной войне, вышли на акцию к зданию правительства Армении с требованием правительства во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняна. По их мнению, только после этого в регионе может быть установлен мир, сообщило сегодня агентство "Новости Армении".

Участники акции, в частности, выражают свое негодование в связи с речью премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте, в частности, о готовности к уступкам ради достижения мира в регионе и налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном, отмечено в публикации.

Протестующие анонсировали акции в преддверии 9 мая. Мать погибшего артиллериста Айка Меликяна Наира Меликян, в частности, призвала граждан присоединиться к ним, выразив надежду, что к концу мая удастся добиться отставки действующего премьер-министра "Мы должны сделать все, чтобы премьер не успел подписать так называемое мирное соглашение (с Азербайджаном)", - приводятся ее слова в публикации.

Участники акции также бросили свиные головы к входу здания кабмина, раскрасив их в красный цвет и прикрепив к ним фотографии Пашиняна, его супруги Анны Акопян, президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщило сегодня News.Am.

На акции протеста задержан один человек, сообщило сегодня издание News.Am. На сайте издания опубликовано видео из которого следует, что акция проходит при большом скоплении силовиков. По крайней мере, одного ее участника силовики посадили в полицейскую машину.

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