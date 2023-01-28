Родственники погибших солдат на акции протеста в Ереване. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=788gNDQ4Vxs&t=37s

28 января 2023, 09:36

Родственники погибших солдат вышли на акцию протеста в Ереване

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Несколько десятков родителей солдат, погибших в 44-дневной войне, собрались сегодня на территории пантеона "Ераблур" в Ереване, где проходит мероприятие, посвященное Дню армии.

Как информировал "Кавказский узел", родственники погибших армянских военных периодически проводят акции протеста. Они в частности требуют, чтобы Служба нацбезопасности провела допрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при этом изменив статью на госизмену. В августе 2022 года родные погибших армянских солдат призвали добиться ареста Пашиняна. 26 января они провели акцию протеста перед зданием Следственного комитета Армении.

13 апреля 2022 года Пашинян заявил в парламенте, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Родные погибших военнослужащих вышли 26 апреля 2022 года на акцию с требованием привлечь Пашиняна к ответственности за их гибель. Ранее, 18 апреля 2022 года, они обратились в Генпрокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело и расследовать заявления Пашиняна. Генпрокуратура Армении 27 апреля согласилась признать родителей погибших военных потерпевшими по уголовному делу, а заявление о привлечении премьер-министра фигурантом дела направила в Антикоррупционный комитет.

Сегодня на территории военного пантеона "Ераблур" в Ереване проходит мероприятие, посвященное Дню армии, в котором также принимает участие премьер-министр Никол Пашинян. Кроме того на территории пантеона собрались родители погибших военных. Они потребовали от Пашиняна результатов расследования гибели солдат, сообщил News.am.

Издание также опубликовало ролик, на кадрах которого показана территории пантеона "Ераблур", в нее въезжает машина Пашиняна. На месте больше скопление силовиков – полицейских, а также бойцов спецподразделения "Красные береты".

Несколько поодаль видны около двух десятков человек в гражданской одежде. При появлении машины Пашиняна с их стороны в его адрес стали звучать выкрики на армянском языке. Силовики выстроились в два ряда, отгородив таким образом Пашиняна от людей в гражданской одежде. На этом видео заканчивается.

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Примечание:

"Аналитики поделились скептическими ожиданиями от встречи Алиева и Пашиняна", "Армянская оппозиция заявила о неприемлемости отказа от борьбы за Нагорный Карабах", "Армянская оппозиция потребовала от США и Франции повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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