Родные погибших армянских военных провели акцию протеста

26 января 2023, 13:07

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Родители солдат, погибших в 44-дневной войне, провели акцию протеста перед зданием Следственного комитета Армении.

Как писал "Кавказский узел", родственники погибших армянских военных регулярно проводят акции протеста. Так, 6 июля несколько десятков родителей военнослужащих, погибших в осенней войне 2020 года, собрались около здания Генпрокуратуры Армении и потребовали, чтобы Служба нацбезопасности провела допрос премьер-министра Никола Пашиняна, при этом изменив статью на госизмену. 10 августа родители погибших солдат вышли на акцию протеста у здания Минобороны Армении. Они добивались встречи с руководством ведомства и командиром полка Павликом Кярамяном, которого считают ответственным за гибель сыновей. В августе 2022 года родные погибших армянских солдат призвали добиться ареста Пашиняна.

На 15 декабря 2022 года в Армении насчитывалось 59 пропавших военнослужащих, которых еще не признали безвестно отсутствующими в судебном порядке, для их семей правительство продлило меры поддержки, говорится в сообщении на сайте премьер-министра Армении. Всего в ходе 44-дневной войны без вести пропавшими считаются 217 человек, написал 19 октября в своем микроблоге в Twitter Никол Пашинян.

Родители солдат, погибших в 44-дневной войне, сегодня вышли на акцию протеста перед зданием Следственного комитета Армении. Ранее они провели подобную акцию 20 января, пожаловавшись на медленные темпы расследования инцидента в воинском пантеоне "Ераблур", пишет информагентство NEWS.am.

Напомним, 21 сентября полицейские задержали 37 человек на акции протеста родителей солдат, погибших в карабахской войне 2020 года, против визита Никола Пашиняна к воинскому пантеону "Ераблур", где похоронены военнослужащие. 37 задержанных родителей солдат были обвинены в административных правонарушениях по статье о неподчинении законным требованиям полицейских, однако полиция действовала "за рамками закона", заявил адвокат Ваан Ованнисян. В полиции сообщили, что проверяют законность действий сотрудников. Эта проверка не даст результатов, так как власти поощряют силовиков быть готовыми действовать жестко, предположили правозащитницы Нина Карапетянц и Жанна Алексанян. 20 января протестующие в Ереване потребовали ускорить расследование разгона акции.

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