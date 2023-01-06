Правозащитники призвали власти Армении уделить внимание семьям пропавших без вести

06 января 2023, 01:27

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Трое армянских военных числятся без вести пропавшими после сентябрьской эскалации пограничного конфликта, а после осенней войны 2020 года пропавшими без вести остаются десятки человек. Армении необходим закон о без вести пропавших, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября азербайджанская сторона передала Армении тела 13 военнослужащих, погибших во время сентябрьского обострения конфликта на границе двух стран. В октябре власти Армении, в том числе лично премьер-министр Никол Пашинян, обвиняли Баку в намеренном создании препятствий для поиска и эвакуации тел погибших армянских военных.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников. С 20 сентября по 27 октября Азербайджан сообщил о передаче Армении 111 тел погибших.

Боевые потери Армении по итогам эскалации пограничного конфликта в сентябре 2022 года составили 224 военнослужащих, все погибшие идентифицированы, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян. «Еще трое военнослужащих числятся без вести пропавшими», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Тела некоторых армянских солдат, погибших в ходе боев на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября, остаются на территориях Армении, котролируемых вооруженными силами Азербайджана, заявил 29 декабря бывший омбудсмен Армении Арман Татоян. "Тела военных не могут вывезти из-за препятствий азербайджанской стороны. Эта ситуация, естественно, причиняет боль и страдания семьям", - написал Татоян на своей странице в Facebook. Он отметил, что семьи без вести пропавших в результате войны 2020 года также находятся в тяжелом положении.

Правительство Армении не давало распоряжений о выплате компенсаций без вести пропавшим в ходе сентябрьских боев, сообщили «Кавказскому узлу» в Ванадзорском офисе Хельсинской гражданской ассамблеи.

«Выплата в размере 300 тысяч драмов полагается родным пропавших без вести в ходе 44-дневной войны 2020 года. Если нет судебного акта о признании военного без вести отсутствующим, ежемесячное пособие выплачивает Фонд страхования военнослужащих, правительство компенсирует выплаты», - заявила координатор программ гражданского контроля в области обороны и безопасности Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Назели Мовсесян.

Фонд страхования военнослужащих с момента своего создания осуществил 5090 выплат. Изначально планировалось, что семьи пропавших будут получать пособие в течение шести месяцев, но на практике сроки этих выплат регулярно продлевались специальными поправками, отметила Мовсесян. «Последняя такая поправка была принята 15 декабря», - сказала она.

На 15 декабря 2022 года в Армении насчитывалось 59 пропавших военнослужащих, которых еще не признали безвестно отсутствующими в судебном порядке, для их семей правительство продлило меры поддержки, говорится в сообщении на сайте премьер-министра Армении. Всего в ходе 44-дневной войны без вести пропавшими считаются 217 человек, написал 19 октября в своем микроблоге в Twitter Никол Пашинян.

Несоответствие озвучиваемых властями данных о пропавших вызвано тем, что родственники не всегда хотят юридически признавать человека пропавшим без вести, пояснила сотрудница правозащитной организации.

«Когда суд выносит решение о признании без вести отсутствующим, военнослужащего приравнивают к погибшему в ходе боевых действий. Семье полагается единовременная выплата в размере 10 миллионов драмов с вычетом уже выплаченных ежемесячных 300 тысяч драмов, а также ежемесячная выплата в течение 20 лет в зависимости от воинского звания. Для солдат-срочников эта сумма составляет 200 тысяч драмов, для добровольцев и контрактников – 250 тысяч драмов, для офицерского состава – 300 тысяч драмов», - пояснила она.

Армении необходим закон о без вести пропавших, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

«Закон, в частности, позволит создать орган для расследования обстоятельств безвестного исчезновения. Сегодня эту функцию выполняют родители: они встречаются с командирами, сослуживцами, пытаясь понять, как и где мог пропасть военнослужащий. Из-за отсутствия закона родители без вести пропавших становятся жертвами мошенников, вымогающих деньги за якобы имеющиеся сведения о родных», - заявил Сакунц «Кавказскому узлу».

Правозащитник отметил, что власти фактически не расследуют обстоятельства безвестных исчезновений военнослужащих, хотя обязаны по закону это делать. «Но ни одного объективного расследования я не видел. Есть лишь два уголовных дела в отношении командиров, чьи ненадлежащие приказы повлекли гибель личного состава, но это в большей степени относится к институту ответственности командиров, чем расследования обстоятельств», - пояснил он.

Политические и дипломатические механизмы розыска без вести пропавших в ходе армяно-азербайджанского конфликта неэффективны, поскольку азербайджанская сторона игнорирует свои обязательства, в частности, Женевскую конвенцию по без вести пропавшим, заявил Артур Сакунц. «Вопрос без вести пропавших или пленных Азербайджан привязывает к политическому урегулированию конфликта. Армянские власти должны поднимать вопрос, как пленных, так и без вести пропавших, вносить их в повестку международных структур, например, в ООН или ПАСЕ», - сказал правозащитник.

Он добавил, что Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи подготовил иски к Азербайджану, их рассмотрит Комитет по без вести пропавшим при ООН. «Иски касаются 35 пропавших без вести в осенней войны 2020 года, - отметил Сакунц.

Также Сакунц отметил, что в Армении не ведется на государственном уровне психологическая работа с родственниками без вести пропавших. «Это должна быть продолжительная работа, а не один-два раза принять родственников, поведать о ходе дел и все. Есть понятие «неопределенная потеря», предусматривающая психологическую работу», - подчеркнул он.

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